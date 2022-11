‘La Barbie’ sigue bajo custodia de EU: Marcelo Ebrard

noviembre 29, 2022



El canciller Marcelo Ebrard informó que, según la Embajada de Estados Unidos en México, le confirmó que Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, sigue bajo custodia de las autoridades estadunidenses, luego de reportes de la prensa sobre su posible puesta en libertad.

“De La Barbie no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no. Fue hoy temprano”, dijo el canciller en un encuentro con periodistas realizado luego de que inauguró una oficina de pasaportes en Tijuana.

Este lunes, medios informaron que, tras revisar el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, en inglés), Valdez Villarreal ya no aparecía bajo custodia las autoridades estadounidenses, por lo que presuntamente ahora está en un programa de protección de testigos.

Previamente, durante la Mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Seguridad Pública pidieron información a Estados Unidos para conocer si el narcotraficante sigue preso o conocer “cuál fue el arreglo” entre el capo y las autoridades estadounidenses “porque su sentencia era por varios años”.

La Barbie fue detenido el 30 de agosto de 2010 por la Policía Federal, se encontraba en una casa de campo en el Estado de México y permaneció preso en el Penal del Altiplano hasta el 30 de septiembre de 2015, cuando lo extraditaron a Estados Unidos. En julio de 2018, fue sentenciado a 49 años y un mes de prisión por los delitos de trafico de drogas y de lavado de dinero.

⇒ Valdez Villareal trabajó para El Chapo Guzmán, quien entonces lideraba el Cártel de Sinaloa, así como para Arturo Beltrán Leyva, quien lo nombró jefe de sicarios de su organización criminal. Operaba principalmente en los estados de Guerrero y Morelos.