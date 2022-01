La bendita frivolidad

enero 10, 2022

Veracruzana, veracruzano hermoso, ¿Usted se siente seguro en su estado? El Movimiento de Regeneración Nacional gobernando, ¿Le ha devuelto la paz? ¿Se siente usted protegido por Cuitláhuac García, Eric Cisneros y Hugo Gutiérrez?.

Estos primeros quince días de enero, hemos sido testigos de una violencia, que tenía rato que ya no veíamos en el estado; ejecutados por aquí, cuerpos con cartulinas por allá y una serie de situaciones, que aunque no se nos habían olvidado, tenía rato que no se veían en Veracruz tan a menudo, dicen que del jueves a la fecha habría 34 ejecutados en el estado, no me consta y ojalá y sea mentira de los neoliberales.

Aunque no es la primera vez que somos testigos de un Veracruz tan sangriento, como el que se ha visto en estos días, sí resulta extraña la actitud, que han tomado algunos de los actores políticos de relevancia estatales; si bien es cierto, que a río revuelto, ganancia de pescadores, es decir que mientras don Cuitláhuac, anda inmerso en su lucha intestina con los Monreales, la delincuencia aprovecha para ejercer, también es cierto, que insinuar que los adversarios políticos, son los causantes de la violencia en el estado, no deja del todo bien parado al partido; da por pensar que no se reservaron el derecho de admisión y eso si que sería terrible.

Si al pleito que el gobernador García Jiménez, trae con el senador Ricardo Monreal, le agregamos los asaltos de alto perfil, que se han venido suscitando en Boca del Río y Xalapa, el resultado está del terror, ya que uno pensaría, que por andar metido en su disputa interna, el Gobierno Estatal dejaría de lado la seguridad de los veracruzanos.

Ahora, que esos mensajes que por iniciativa propia y en busca de reflectores, les ha dado por lanzar a algunos de nuestros políticos y funcionarios, son de una exquisita frivolidad, dada la situación; honestamente uno pensaría que todas esas muestras de apoyo, amparo y protección al gobernador García Jiménez, haría falta que también se la dieran al pueblo veracruzano, porque el gobernador trae todo un equipo de seguridad que lo cuida y lo protege, mientras que el pueblo veracruzano, anda por la calle a pan, agua y con la bendición.

Está excelente la gran cantidad de apoyos, becas y programas sociales que por decreto llegan y llegarán forever a las clases menos favorecidas, y no dudo que con estas acciones y con los años, se logre abatir la delincuencia en nuestro país, pero mientras tanto, urge que cada órgano de gobierno involucrado, se ponga las pilas y chambeen en serio ¡Señores!.

Porque las estadísticas pueden decir misa en latín, pero también valdría la pena que al gobernador lo saquen de su burbuja y baje con los terrenales a escuchar como se sienten, ahora sí que como dijo quien sabe que neoliberal pérfido antaño, cuando el pueblo dice que es de noche, prende las farolas.

No le hagan caso al neoliberal pérfido, escuchen al pueblo y déjense de frivolidades, la sucesión 2024 ¡Mis chulos! Está muy lejos aún.

Ayer en Córdoba, hubo entrega de tarjetas de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, estuvo presente el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara; la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y por supuesto el gobernador García Jiménez, quien por cierto acusó que están enojados con ellos, porque el dinero que antes robaban ahora es para el pueblo; aquí el único que podría estar enojado, sería el secretario Lima Franco, que siempre que se refiere a los jubilados y pensionados del IPE, los señala de ser una carga financiera.

En la entidad serán incorporadas 820 mil pensiones, con una inversión anual de 19 mil millones de pesos, pues qué bueno y ¡Venga más!.

