La cancelación de ruido llega a las llamadas de Google Meet en Android

septiembre 29, 2020

FW. Google Meet se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en lo que va de año en España. El pasado mes de mayo se lanzaban las funciones premium de la aplicación para los usuarios de su versión gratuita, aunque las videollamadas vuelven a tener límite de tiempo para usuarios gratis. La aplicación introduce ahora una función muy esperada por todos.

La cancelación de ruido durante las llamadas es una de las funciones más destacadas en Google Meet. Hasta ahora era algo que estaba solo disponible en su versión web, pero ahora se empieza a lanzar la función en la aplicación en Android e iOS. Aunque no será algo disponible para todos los usuarios.

La cancelación de ruido está pensada para que el ruido de fondo se vaya a reducir o amortiguar de alguna manera durante tus llamadas en Google Meet. De esta manera, si hay gente de fondo, un perro o el ruido del teclado cuando escribes, quedará eliminado, permitiendo que nada sea molesto o vaya a distraer durante las llamadas. Una función que tras estar disponible en la versión web, llega ahora a la aplicación en Android e iOS.

Por desgracia, no todos los usuarios de la aplicación tendrán acceso a esta función. Ya que se trata de algo que queda limitado para usuarios en G Suite Enterprise y G Suite Enterprise for Education customers, es decir, aquellos que tengan la G Suite en empresas o en educación. Los usuarios de la versión gratuita de la aplicación no disfrutarán de esta cancelación de ruido.

Según ha dicho Google en el anuncio del lanzamiento de la función, esta cancelación de ruido estará desactivada por defecto en la aplicación. Si se quiere hacer uso de la misma en Google Meet, hay que acudir a los ajustes de llamada, donde se podrá activar esta cancelación de ruido. Por lo que cada uno podrá decidir si quiere usarla o no en su cuenta a la hora de realizar llamadas o videollamadas.

El despliegue de la función ha dado comienzo ya, se espera a que a lo largo de los próximos días llegue a todos. Se espera que llegue también a España.