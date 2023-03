La cantante Melissa Galindo acusa a Kalimba de abuso sexual

marzo 16, 2023

Redacción/El Demócrata. La cantautora Melissa Galindo denunció a través de redes sociales que el cantante Kalimba la acosó sexualmente en 2020.

La cantante durante una transmisión en vivo contó que el suceso ocurrió hace tres años cuando el famoso la invitó a unirse a su disquera, ya que él estaba interesado en firmar un contrato con ella para grabar un disco.

Melissa aceptó firmar dicho contrato con la disquera de Kalimba y tuvo una presentación en Monterrey.

Tras la presentación relata la cantante se fueron a cenar, Kalimba, ella y otras personas que él había invitado. Posteriormente ella pidió que la regresaran al hotel, pues los demás querían ir de antro.

Melissa señala que al subir a la camioneta se colocó detrás del asiento del copiloto mientras que Kalimba se sentó a lado de ella, fue en ese momento cuando el cantante presuntamente le tocó la parte íntima.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’”, dijo.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré (las piernas), pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío”, dijo la cantante.

Luego de esa situación Kalimba no la volvió a buscar, ya que inició una relación, sin embargo cuando terminó dicha relación, el cantante reapareció.

Cuenta Melissa que un día el y su manager fueron a su departamento a buscarla, ella los sacó y mejor dijo que los acompañaba a casa de Kalimba a seguir la fiesta, pues ambos se encontraban en estado de ebriedad.

Durante el trayecto a la casa de Kalimba, la cantante señala que el volvió a tocarla casi como la primera vez.

“Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí si me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada a su casa”, contó.

Al llegar a su casa intentó irse por lo que pidió un taxi de aplicación, pero el cantante la siguió e hizo comentarios incomodos.

“Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘que rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero eso fue antes de que firmara. (entonces le dije:) ‘yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ‘vamos arriba a una cog*ta rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta’. (Le respondí): ‘¿es en serio?, dime que estás bromeando”, dijo Galindo.

Melissa dijo que al llegar a su casa llamó a su abogado para que deshiciera el contrato que tenía con la disquera de Kalimba.

Finalmente dijo que su testimonio era una invitación para que las víctimas de acoso y abuso levanten la voz.

“Este video es literal una invitación para que alcen la voz, porque los que deberían tener miedo son ellos, no nosotras”, concluyó.