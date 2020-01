La capacitación es fundamental: Guerrero

Fernando Hernández/Xalapa. El árbitro internacional mexicano con gafete de FIFA, Fernando Guerrero, cumplió una ponencia exitosa durante el coloquio de futbol que se celebra en Xalapa.

«Todos tenemos que capacitarnos, es muy importante dar un servicio de calidad de parte de los árbitros, y deben estar preparados en todos las aspectos de las reglas de juego, las modificaciones porque vivimos en un mundo globalizado y se tienen que aplicar las modificaciones que marca el International Board y eso va a hacer que el futbol del estado», indicó.

Y aplicó su ponencia para que tanto nazarenos, entrenadores y comisarios entiendan las cosas sin el uso del Vídeo Arbitraje, porque no en el llano ni en el fútbol del Sector Aficionado cuentan con esa herramienta.

«Una labor muy admirable de todos los árbitros que están en el Sector Aficionado porque no existen las garantías suficientes, a veces el árbitro tiene con lidiar con el público que está muy cercano, que no hay gradas ni seguridad, es algo que se le reconoce mucho a los árbitros no sólo de Veracruz sino también los del del futbol amateur.

«Entonces mientras más conozcan las reglas de juego y las apliquen en la cancha va a hacer mejores trabajos y las cosas saldrán mejor», subrayó.En cuanto al uso del VAR, «El Cantante» Guerrero hizo ver que la adaptación ha ido muy bien en México.

«Es un seguro de vida que tenemos los árbitros, te ibas a la casa con una decisión equivocada y veías el error y ya no había marcha atrás, ya está dado el resultado y ahora con esta gran herramienta se da una justicia deportiva.

«Vamos en una curva de aprendizaje, pero se han hecho las cosas muy bien en el futbol mexicano con la gente de la Comisión de Árbitros que encabeza Arturo Brizio, y de la Federación con el presidente Yon de Luisa creo que se han hecho las cosas bien con una capacitación ardua y mejorando en las cosas que hay que ir ajustando», sentenció.