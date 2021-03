marzo 12, 2021

Pasé ayer por la Ciclovía de Hipólito Rodríguez Herrero, esa magna obra de Ruíz Cortines y que al parecer será La Obra Cumbre del cuatrienio; luego de recorrer detenidamente la vía, me di cuenta que el señor alcalde debe haberse inspirado en Amsterdam, supongo yo, que en alguno de sus múltiples viajes, el señor don Poli, habrá experimentado un Nirvana maravilloso, paseando por los pequeños puentes, los canales y las calles de la capital holandesa, seguramente ese “viaje” habrá sido el mejor “viaje” de su existencia, ya que se ve, le habrá dejado una huella muy profunda.

Al volver a Mexiquito, don Poli habrá recordado aquella experiencia celestial y como es imposible separar a los holandeses de sus bicicletas, ya que allá sabrán mis chulos, allá la bici no solo es un medio de transporte, sino un estilo de vida, le habrá surgido la inquietud de una construir una ciclovía; no están ustedes para saberlo mis hermosos, pero por todo Holanda encontrarán carriles para bicicletas, ya que este es el mejor y más barato modo de desplazarse de un lugar a otro, incluso hay quien dice, que si no te atropelló una bicicleta, no conociste bien el país de los tulipanes.

Pues bien, teniendo claro la relación de los holandeses con sus bicicletas y habiendo sido elegido alcalde, a don Poli seguro se le ocurrió en su bella cabecita de algodón, que un modo de agradecerle a los xalapeños, por tan buena decisión, sería brindarles una experiencia como la suya en Holanda, que mejor que una ciclovía, ¿A poco no?.

Al final de su segundo año de gestión, don Poli con mucho agradecimiento en su corazón, habrá empezado a proyectar esa experiencia majestuosa para los xalapeños, seguro que en ese momento habrá recordado también, el Red Ligth District y fue justo ahí, que se le prendió el foco y dijo ¡Ruíz Cortines! ¡Claro!, ahí se puede encontrar desde el Black Cat Mens Club, hasta los más modestos burdeles, con todo y su foco rojo, todo esto acompañado de recauchadoras, talleres mecánicos y uno que otro motel; un escenario muy fiel, al recordado por don Poli, en su cabecita maravillosa.

Así que mis chulos, cuando piensen que la ciclovía fue una obra poco práctica, un gasto infructuoso, o incluso otro capricho más de don Poli, piensen en las buenas intenciones de este bien intencionado ser humano y agradezcan, que ahora hasta podrán darse su “viaje”, ya que el pasado miércoles 10 de marzo, la Cámara de Diputados, habría aprobado en lo general, la ley que permite el uso recreativo de la mariguana.

¡No totol!.

Cosas de la vida y menudencias

Ya es viernes viernes, mis chulos y muy pronto habrá aplicación de vacunas en Xalapa, ya que a parecer, habrían llegado poco más de 50 mil dosis este jueves, al aeropuerto Heriberto Jara Corona y con eso de que ayer mismo, se instaló un módulo de atención, en la Normal Enrique C Rebsamen, cabría pensar que quizá el próximo lunes, se inicie la vacunación de nuestros adultos mayores, aquí en Pueblo Quieto, ¡Dios quiera!, que mi Mamaconda anda ya muy ansiosa por retomar sus actividades.

MORENA Veracruz, lanzó una nueva campaña en redes sociales, con el mensaje «Sigamos transformando Veracruz», como muestra de su renovado liderazgo, a cargo del joven Esteban Ramírez Zepeta; también lanzaron un video «Nos mueve», que forma parte de la misma activación de redes sociales.

Así las cosas mis hermosos, disfruten su fin de semana y nos leemos el próximo lunes.

