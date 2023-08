“La Ciudad de México volverá en 2024 a tener un Jefe de Gobierno del PRD”, adelanta Cházaro

agosto 6, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– Este domingo, el Diputado Federal por la Ciudad de México, Luis E. Cházaro afirmó que, en dos años, la capital del país volverá a ponerse de pie porque estará encabezada por un Jefe de Gobierno perredista; tal como ocurrió desde la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas que impulsó los programas sociales y de respaldo a los grupos más vulnerables, hasta llegar a Miguel Ángel Mancera con el fortalecimiento de la seguridad mediante cámaras para evitar accidentes viales por exceso de velocidad; el transporte masivo del Metrobús; las ciclovías; promoción del deporte con maratones y clases de yoga, hasta el programa Médico en Tu Casa y los matrimonios igualitarios.

Cházaro aseguró que, como ciudad de avanzada, la CDMX retomará el rumbo perdido con estos cinco años de administración de Morena a cargo de Claudia Sheinbaum y su reemplazo Martí Batres, que han dado muestra de total incapacidad sobre una Ciudad que se les está “cayendo a pedazos” por falta de cuidado y mantenimiento.

En el marco de las asambleas informativas que se realizan con liderazgos del PRD, correspondió ahora la visita a la Colonia Pensil, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, participó con el presidente nacional de este instituto político, Jesús Zambrano Grijalva y el Concejal Óscar Luis Munguía Franco.

Aquí, ante cientos de vecinas y vecinos, Cházaro confió en que el triunfo de la Coalición Va por la CDMX será un hecho, y para 2024 la CDMX recobrará su estatus de “ciudad de avanzada”.

“Estoy recorriendo cada barrio, cada colonia porque la ciudad no anda bien. La que era la ‘Ciudad de los Palacios’, la gran Ciudad de México –hoy- cuando no se cae el metro, se inunda, se incendia; el transporte público no alcanza, hay baches, suicidios en el transporte masivo, y eso tiene que ver con una falta de gobierno”.

Quiero que le regresemos la alegría a la Ciudad de México, ¿se acuerdan cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno? ¿Cómo nos iba entonces? ¡Era otra cosa! La ciudad se disfrutaba, comenzaron los programas sociales, los apoyos a las mujeres, y eso se ha venido perdiendo. Se desvirtuó la idea de un gobierno verdaderamente de izquierda, por un gobierno -más bien- populista, planteó

Ahora, los gobiernos de Morena han llevado a los adultos mayores al Zócalo cinco o seis horas al sol ¡eso es un intercambio! ¡este gobierno no está pensando en la próxima generación, sino en la próxima elección! censuró.

“¿Se acuerdan de la palma de Reforma?”, consultó Cházaro a las y los asistentes. ¡Se le secó la palma que había aguantado gobiernos del PRI y del PAN y del PRD!

“Le dio tristeza”, respondió una de las participantes.

“Se murió la palma de tristeza; pero no fue suficiente con que se les secara una palma; entonces sembraron un Ahuehuete y también se les secó, y eso nos da muestra de que el Gobierno de la Ciudad está pensando en otra cosa y no en su gente”, acusó el legislador capitalino.

Quiero que la ciudad cambie de rumbo, que volvamos a tener un Sistema de Transporte Colectivo Metro que funcione, vamos a recibir el Mundial en 2026 –recordó- y la ciudad tiene que estar lista. ¡No puede estar llena de hoyos, no puede ser que nos estén asaltando a cada rato! Es la primera ciudad en la historia que va a tener tres mundiales y yo les pregunto ¿cómo está la ciudad? ¿está para presumirla?

¡Pero la vamos a arreglar en dos años!, aseguró. En dos años vamos a volverla a poner de pie porque los chilangos somos chingones ¿sí o no?, apuntó.

Espinosa Cházaro detalló que, en su aspiración de coordinar el Frente Amplio en la CDMX, está recorriendo cada barrio, cada colonia, sin dejar de lado su labor legislativa. Y, de hecho, anunció que mañana en la Cámara de Diputados, la coalición legislativa que conforman el PRD-PAN y PRI, darán una conferencia de prensa para anunciar acciones desde la oposición contra el reparto de libros de texto desde la SEP con tantos errores.

“No puede ser que esos textos con tantos errores, se repartan. Traen mal la fecha de nacimiento de Benito Juárez (al que el Presidente López dice admirar tanto), le pusieron el 18 de marzo, en vez del 21 como su natalicio; los planetas vienen completamente mal, y no sólo eso, trae información sexual que nuestros niños de tercero de primaria, no tienen la edad ni el criterio para hablar de estos temas. Entonces –concretó- vamos a hacer una campaña nacional desde el PRD con el PAN y el PRI para frenar esos Libros.

Que se revisen, que se modifiquen, que se arreglen. Esos libros son exactamente la muestra de cómo gobierna Morena, Morena gobierna mal, lo hacen todo mal, remató.