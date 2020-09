La CNOP está reestructurando sus cuadros: Adolfo Ramírez

septiembre 19, 2020

Arquímedes González/Misantla. Este sábado en la ciudad de Misantla, Adolfo Ramírez Arana, Secretario General de la CNOP en Veracruz tomó protesta a representantes de las CNOP del distrito 8 con cabecera en Misantla, al término del acto protocolario, halo con medios de comunicación para dar a conocer que los cuadros de esta organización dependiente del PRI Veracruz, está renovando en toda la entidad sus cuadros.

Ramírez Arana, dio a conocer a los reporteros de la fuente que reconoce la región como bastión político, de todo el estado de Veracruz agregando que los 18 municipio estructurados son militantes que irán a tomar acciones a favor del PRI y de los CNOPistas de la entidad, sin dudar que lo más fortalecidos será la sociedad veracruzana, confiando que el PRI recuperar lo que ha perdido.

“La actitud que traemos más mentalizada los priistas es la de unidad, cuando el priismo se une, no hay quien le gane, y los priistas en estas próximas elecciones vamos a ir unidos, los candidatos a alcaldes, a diputados locales, a diputados federales, vamos a salir fortalecidos porque va ser gente de la militancia, que la misma militancia lo pida, eso va hacer que ganemos, tenemos a los mejores hombres y mujeres en el partido y vamos a ir con todo a la elección a ganar”.

Apuntó que hoy la sociedad debe reflexionar, para que los recursos verdaderamente lleguen a los indicados y no vivir una falacia que se vive en la actualidad, “pero una simulación extrema e indígnate, el hecho de que los gobiernos municipales, emanados de MORENA, de que el gobernador del estado regrese el recurso a la federación por no ejercerla, yo creo que esa es la peor corrupción del dejar de llegarle estos recursos a la población en obras, programas, en lo que sea, pero que llegue a los veracruzanos, hoy lo están regresando a la federación y se lo están dando a un presidente autoritario, que se lo dejan a su libre albedrío para que él lo aplique, no podemos permitir esto más, tenemos que formar el equilibrio, por eso tenemos que ganar el congreso de la unión, el congreso local, por eso tiene que haber presidencias municipales que sean emanadas del PRI, para poder levantar la voz con mucha fuerza, y no pasar esta serie de atropellos”.

Finalmente apuntó que la inseguridad es un tema que se debe atender, al ser cuestionado sobre los dos asesinatos de periodistas en el mandato de Cuitláhuac García Jiménez destacó, “inseguridad tremenda en todo el estado, hoy que estamos recorriendo todo el estado es la petición de cualquier ciudadano es la seguridad, yo escuche en campaña que lo iban a resolver facilito, y hoy las estadísticas dicen que estamos mucho pero, que antes”, remato.