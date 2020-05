“La competencia será más pareja”: Ugalde, de cara a las elecciones 2021

mayo 7, 2020

Redacción/Xalapa.- Luis Carlos Ugalde, ex titular del Instituto Nacional Electoral (INE) platicó para En Contacto sobre las posturas políticas que está tomando el presidente Andrés Manuel en las últimas semanas.

Respecto a la partida de 700 mil millones de pesos que aseguró volverá transparente Ugalde asegura que despertó preocupación en los partidos de oposición, porque no hay coordinación entre el ejecutivo y las cámaras.

“Es un riesgo porque en el fondo lo que haces es darle más autoridad al presidente… no es la primera vez que ocurre, ellos siempre han tenido una enorme discrecionalidad sobre el presupuesto… gastan a su antojo y el congreso ha sido omiso… esto conduce a la corrupción”.

Además afirmó que es más simulación pues la “propuesta“ de AMLO ya existe en los hechos.

“El presidente es muy individualista, el no va a cambiar, no le interesa escuchar a nadie, en su mundo él siempre tiene la razón y jamás nadie lo moverá de allí… Él tiene definido su rumbo y no lo va a cambiar”, lamentó el ex titular.

De cara a las elecciones del 2021, Ugalde dice que el panorama ha cambiado muy rápido en los últimos meses, “hasta el año pasado había la perspectiva de que Morena iba a arrasar, pero ahora con todas las crisis que se están enfrentando ya no parece que será así y la competencia será más pareja”.

“Las redes ya no son favorables hacia el presidente, la mayoría de usuarios reprueban a Obrador”, dijo el ex titular y consideró como “un engaño” la consulta popular de AMLO sobre investigar a los ex presidentes porque asegura el pueblo no tiene la facultad para enjuiciar; “para eso están las instancias correspondientes, no necesita la aprobación de nadie”, finalizó.