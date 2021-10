La Daniela

octubre 14, 2021

He entrevistado un par de veces a Daniela Griego, la verdad que la morra es de sangre ligera, bastante platicona y cae bien, yo a ella sobre todo le agradezco, el buen trato que ha tenido ella con los pensionados, en todo momento se ha mostrado atenta y siempre acude a sus llamados, que sospecho deben ser muy seguido.

Hoy con el encarcelamiento de Antonio N, se me viene a la mente aquel diciembre del 2015, en donde el citado hoy reo, no le depositó su aguinaldo a los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado, siendo titular de la Secretaría de Gobierno Flavino Ríos y gobernador Javier Duarte de Ochoa, el día menos pensado cae Ríos Alvarado ¡Ojalá!.

Aquella vez que agredieron los policías estatales a nuestros maestros, padres y abuelos, porque honestamente no hay familia veracruzana, que no tenga entre los suyos a un jubilado del IPE, fue inolvidable, por eso hoy que el IPE va viento en popa me congratulo.

Les cuento que mi madre, es miembro activísima de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz y siempre habla re bien de la Griego, dice que chambea parejo la minatitleca y es notorio, ya que el edificio ese abandonado durante años de Las Manos Veracruzanas, hoy está rehabilitado y rentado a una oficina gubernamental; el inmueble del famoso Hotel Chachalacas, que también estuvo en el abandono años, ha sido remodelado y además el Hotel Xalapa, está bastante digno a últimas fechas y se come my rico en su restaurante.

Pues no conforme con todo esto, resulta que ahora está casi totalmente remodelando el edificio aquel, donde por años funcionaron los cines Carmela Rey y Claudio Estrada, que tuvieron abandonados, ahora sí que diría Cuitláhuac “Los gobiernos neoliberales”; toda una vida.

Pues resulta que ayer visitaron el inmueble, para constatar el avance de las obras, el gobernador Cuitláhuac García, acompañado de el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista; doña Daniela Griego Ceballos, la titular del IPE y su grey de subdirectores y jefes de oficina.

El área donde se encontraba la sala Claudio Estrada, ha sido rehabilitada para albergar oficinas gubernamentales, mientras que el área del Carmela Rey, será un foro cultural, en donde habrá encuentros musicales, cine, teatro y demás actividades artísticas.

Los trabajos de rehabilitación del inmueble, forman parte de la estrategia de recuperación del patrimonio y bienes inmuebles, aprobada por el Consejo Directivo del IPE y la inversión esta ocasión, fue de casi 4 millones de pesos.

García Jiménez señaló, que el valor de los 44 inmuebles que posee el Instituto de Pensiones del Estado era de 450 millones de pesos y en su gobierno tan solo con los trabajos de mantenimiento, que ha dirigido doña Daniela Griego han aumentado su valor, hasta en 300 millones de pesos, o sea ya hay una buena manita ahí.

La reapertura del recinto, se celebrará con un festival cultural y se espera sea antes de finales de año; el gobernador García Jiménez mencionó que con estas acciones, se espera la reactivación económica de la zona, puesto que los restaurantes y tiendas que se ubican en los alrededores del Hotel Xalapa, se verán beneficiados con las compras de los oficinistas; independientemente de que sacar oficinas gubernamentales del centro de la ciudad, siempre es una buena idea.

Daniela Griego informó también que muy pronto, la antigua Estancia Garnica concluirá su rehabilitación y con esto el gobernador García Jimenez, pretende cumplir con la promesa de la recuperación financiera del IPE; haciendo sentir a los pensionados seguros, ya que su dinero está en buenas manos y estará siendo invertido de un modo rentable, garantizando con esto su futuro.

García Jiménez felicitó a la directora del IPE, doña Daniela Griego, que a decir verdad, merece que le hagan justicia, porque la minatitleca, es muy buena en su chamba.

Cosas de la vida y menudencias

El lunes el desenlace de las plurinominales, por fin el Organismo Público Local Electoral, dará a conocer quienes y donde; la secrecía es tal, que pensaríamos que van a nombrar a Osama Bin Laden.

Así las cosas mis hermosos.

