La del domingo será la marcha más grande de la historia democrática del país: Monreal

noviembre 22, 2022



Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Pidiendo tanto a sus compañeros en la Cámara Alta y a la colegisladora en San Lázaro ni dejarse presionar, por sectores ni por nadie o quienes buscan aprobar una Reforma Electoral “fast track”, y hacer su trabajo de analizarla a fondo, este martes el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal reiteró que en la Cámara Alta se habrá de tener un análisis cuidadoso sea Reforma constitucional o a leyes secundarias lo que envíe la Cámara de Diputados.

En plática con los medios de información, al tiempo de indicar que el Instituto Nacional Electoral (INE), ha tenido un desempeño mediano, este no pone en riesgo la elección de 2024, aún cuando se efectúen los comicios con la actual legislación.

“Yo espero que la sensatez prevalezca, no se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución, no se podría; y ese asunto no habría ministro de la Corte que votara a favor de la constitucionalidad y una norma que infringe la disposición constitucional”. Indicó.

Monreal descartó que sea tarde el momento en el cual presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual sea por leyes secundarias o por reforma, esta es totalmente constitucional.

“La labor del Legislativo es ser contrapeso de los demás poderes”. Sostuvo.

En otro tema, Monreal desmintió que se vaya a ir a Movimiento Ciudadano para ser su candidato a la presidencia de la República.

“Eso, todo eso es falso; son conjeturas falsas que no conocen mi historia. Mi historia es muy clara de conocerla. Lo mismo me decían cuando era candidato del PRD, que habría de ser sólo comparsa del Presidente, y les ganamos, y nunca volví al PRI.



Lo mismo ahora les digo: las conjeturas que han hecho son falsas. Soy un hombre honesto, limpio, y el día que decida lo voy a hacer con toda integridad; He estado en el PRI, en el PRD, en el PT, en MC, y ahora en Morena, y me siento muy digno de haber estado ahí; tengo muchos amigos ahí. Y deseo que haya una unidad en la oposición para que sea una contienda muy equilibrada, una competencia realmente atractiva para la población. Esto es la democracia. Pero nunca me prestaré a denostar a la oposición; ni nunca me prestaré a componendas, ni menos voy a prestarme a actitudes que lesionen a la oposición, nunca lo haré; no voy a actuar mezquinamente con nadie”. Precisó.