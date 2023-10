LA DESESPERADA GUERRA SUCIA DE LOS MARCELISTAS DE GUTIÉRREZ LUNA CONTRA NAHLE

octubre 3, 2023

+ El PAN-Veracruz ya no tiene power de convocatoria.

+ La Tía Claudia llega a Minatitlán en su gira nacional.

+ Hay que cuidarse del dengue; está muy perro.

Hoy suben a Manuel al ring; “Checo”, gracias por participar

–Chopenjawer

Desde hace rato operadores del diputado Sergio Gutiérrez Luna (identificados con un sector añejo del priato cuyo líder es el ex alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel) han estado con la cantaleta de que Rocío Nahle no puede ser gobernadora porque no es nacida en Veracruz.

Este argumento hasta ya lo tumbó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la idea es seguir manejando esta farsa para que se instale en el imaginario colectivo. Una especie de xenofobia bastante chafita, por cierto.

Pero no es la primera vez que ese grupo priísta le hace una guerra sucia a la secretaria de Energía del gobierno federal. Ella tiene conocimiento, desde hace años, sobre quiénes están detrás de esos ataques, como las recientes lonas y bardas pintadas en Xalapa.

Por ejemplo, en 2016 tuvo una guerra similar por parte de una “organización” –obviamente falsa, creada para la circunstancia– llamada “Movimiento Cívico Coatzacoalqueño” (MOCICO), a través del cual mandaron panfletos difamatorios.

Al “MOCICO”, para hacer creer que no tenía nada qué ver con el PRI ni el grupo marcelista, la pintaron de colores amarillos y azules para intentar engañar que sus ataques venían del PRD y el PAN (cuyos líderes fuertes en el estado eran en ese momento el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel “Chiquito”). Usaban la frase: “¡Recuperemos la dignidad de Coatzacoalcos!”.

Lo curioso es que en realidad los creadores de esa farsa no tenían algo fuerte contra Rocío Nahle. Fue así que surgió la “ideota” del MOCICO y tuvieron que reunirse en una casa de Las Ánimas, en Xalapa, para maquilar ese folleto con la poca información que tenían.

En esa reunión también participaron al menos dos personajes que hoy tienen altos cargos en la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

Ahí se supo que buscaban denigrar con dos objetivos claros: una, atajarla para que no llegara a plantar la bandera en la región sur de Veracruz, luego de la rastriza que le puso a las huestes de Marcelo Montiel cuando ganó la diputación federal en 2015. La otra, bloquearle su paso a la gubernatura, porque se decía que iba a ser la candidata para 2016.

Se comentaba en ese tiempo en dicho búnker: «Si nos vuelve a ganar, no la paramos en la gubernatura”.

De hecho, la diputada federal fue quien denunció vía redes sociales que estaba recibiendo ataques difamatorios contra su persona y le puso nombres y apellidos a sus atacantes.

En una publicación en redes sociales, Rocío Nahle escribió: «¡Ah que Notisur Coatzacoalcos, prestándose a la guerra sucia. Primero ahí en sus talleres imprimieron los volantes difamatorios hacia mi persona, donde exhiben y dicen mentiras!».

(Notisur es un periódico del cual fue propietario Marcelo Montiel a través de prestanombres; después lo perdería por el pleito irreconciliable que tuvo con su socio Marcos Theurel, hoy propietario del rotativo).

¿Y qué decía el panfleto? Pues hacía mención de una casa lujosa que resultó no era de Nahle. También se metían con su esposo e hijas. Lo demás era paja contra Morena sin mayor relevancia.

Nahle expresaba por esos ayeres: “La casa que muestran en sus volantes de su guerra sucia no es mía, es la de mi vecino. Él ya está molesto por la exhibición de su propiedad. Segundo, porque mi esposo no fue jubilado con nivel 41 ni percibe la cantidad señalada de ingresos (ojalá así fuera, pero no es así). Y tercero, nunca he sido funcionaria pública, nunca he delinquido, nunca he manejado presupuesto. Así que el nivel de vida que llevo con mi familia es producto de más de 30 años de trabajo”.

Y recordó: “En el 2012 que fui candidata por primera vez, recuerdo cuando Marcelo Montiel, ex delegado de SEDESOL quien actualmente tiene una demanda en la PGR, utilizó a unos priistas disfrazados de perredistas para ir a hacer pintas en la iglesia San José y en los comercios del puerto de Coatzacoalcos, con el propósito de encender los ánimos de la gente contra mi persona. No le resultó porque fueron grabados los jóvenes en plena acción. Hoy nuevamente difama, miente y calumnia. Acto desesperado porque MORENA lleva una amplia ventaja en el distrito, Amado Cruz Malpica va con más de 25 puntos de ventaja y es irreversible el triunfo. Yo sí soy una MUJER que da la cara y hablo de frente”…

¡Mokos, “Marchela”!

Nahle se refería a la elección donde su aliado Amado Cruz ganaría la elección a diputado local y posteriormente la Presidencia Municipal.

Desde ahí, el grupo priísta de Coatzacoalcos que comandaba Marcelo (apodado “La Chica Lager”, entre la banda) se desarticuló y perdió el Ayuntamiento del que tanto dinero extrajo por años. No obstante, Sergio Gutiérrez Luna resucitó a algunos y les volvió a dar presupuesto para sus travesuras, financiando la guerra personal que Marcelo y sus huestes mantienen contra Rocío desde hace años.

Desde ahí reiniciaron los ataques que ya muchos sabemos de dónde vienen y quiénes los arman, como ocurrió con el MOCICO.

Y sí, “La Chica Lager” y sus cuates evidencian otra vez el pavor que le tienen a la Nahle, como cuando en 2016 los hizo pedazos con todo y su panfleto pedorro.

Pero ahí la llevan. Le están echando ganas y, en una de esas, logran tumbar a la que es su obsesión enfermiza desde hace años.

Suerte, no éxito.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que desde hace rato las conferencias de prensa del Comité Directivo Estatal del PAN de plano se han quedado cada vez más escasas de asistentes, pues ya ni van los líderes panistas representativos y muchos menos los periodistas… Los reporteros de plano ni aparecen pese a las convocatorias que hacen los lunes a las 11 de la mañana, y si acaso dos o tres leales al partido hacen su aparición para ver si también les pueden regalar café y pan, que también ya cancelaron desde hace rato…. Hace unos meses se comentó en este mismo espacio que el Comité Estatal estaba analizando suspender dichas conferencias precisamente porque ya ni siquiera tienen eco ni poder de convocatoria.

OTRA NOTA: La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, estará en Minatitlán este jueves como parte de su tour por el país. Llama la atención el lugar por dos cosas: uno, no llega a Xalapa o Veracruz como regularmente hacen los políticos en giras nacionales, siendo los lugares más representativos del estado; y dos, la petrolera ciudad tendrá una relevancia especial en el futuro inmediato. Al tiempo.

LA ÚLTIMA PORQUE DE TAN CONTENTO QUE ESTABA ANOCHE, SE ME OLVIDÓ MANDAR ESTA COLUMNA: Son varios los cercanos y amigos que me han comentado que están padeciendo de dengue. Para los que somos del sur de Veracruz, por el calor que se vive en esa región, es normal que haya mosquitos desde que tenemos conciencia: no por nada los europeos que buscaban asentarse ahí desde hace 200 años, terminaron huyendo por enfermedades como el paludismo… Unas amigas sureñas que hace poco más de dos décadas estuvieron estudiando en Xalapa, comentaban en broma que coleccionaban mosquitos porque era raro tenerlos o verlos en las casas. De hecho, muchos llegamos todavía a dormir con las ventanas abiertas, sin mosquiteros, disfrutando el frío de la madrugada… Pero fue hace más o menos 20 años cuando comenzó a cambiar todo para la capital. Lo recuerdo bien porque ya las brigadas de la Secretaría de Salud que pasaban por Coatepec comentaban a los vecinos que el mosco se estaba adaptando al clima templado de la región, aunado a que comenzaron los calores impensables para muchos xalapeños… Mucho se ha dicho que la razón principal del cambio del clima en Xalapa es la devastación de cafetales y bosque de niebla para la construcción indiscriminada de fraccionamientos y plazas comerciales. Tampoco debe descartarse que es un fenómeno global del que la capital de Veracruz es parte y la razón por la cual ahora hasta se venden aires acondicionados en una región que no los necesitaba… Luego entonces, el mosquito, el dengue y el calor que padecimos los sureños, pues ya está plenamente instalado en Xalapa y Coatepec.