La deuda con la verdad en México y Veracruz nunca ha sido tan grave como ahora

marzo 26, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. A pesar de que en México la deuda con la verdad es gigantesca, nunca ha sido tan grave como hoy en día, pues abarca a cientos de miles de personas que están a la espera de que las instituciones cumplan con su obligación, pues han hecho lo opuesto, incluso han criminalizado a las víctimas, apuntó la integrante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucy Díaz Genao.

El miércoles se conmemoró el Día Internacional para el Derecho a la Verdad por Violaciones Graves a los Derechos Humanos y Dignidad de las Personas, por lo que criticó que dichas instituciones, sin excluir a ninguna, lejos de acercar a los familiares de las víctimas pretendan, además de mentir, rodearlas de señalamientos infundados.

“En los delitos que nosotros sufrimos, no es nada mas el hecho de que se prive de la libertad a las personas, si no que se les priva de una cantidad enorme posiciones personales como son la reputación, incluso la solidez que pueda tener esa persona en su comportamiento, le ponen en entredicho todo, se hace una hilada de conjeturas alrededor de las personas que no lleva a la verdad y que sí calumnia, vilipendiar a la víctima, así se manejan a las instituciones para eludir su obligación, incurren en la difamación”.

Lucy Díaz Genao lamentó que en lugar de hacer un poco de justicia, la víctima es criminalizada, se le fabrican cosas, y no solo a ellos y ellas, si no también a sus familias quienes exigen llegar a la justicia.

Ante esta situación, dijo, no les queda más que aceptar una verdad “a medias”, saber dónde ésta, qué le paso, qué le hicieron, “una respuesta verídica no la tenemos, porque requiere investigación, también un trabajo honesto”.

Agregó que en México se está, para todas las personas que han tenido la desgracia de caer en estos delitos tan terribles, de no ver la posibilidad de encontrar la vedad.

“Quisiéramos cuando menos lo más importante, pero no podemos tampoco dejar de luchar por ello, si dejamos de luchar por encontrar la verdad y restituir el nombre de las personas que fueron victimizadas, si no hacemos ese esfuerzo esa lucha les estaríamos fallando, no están no pueden defenderse”.

Díaz Genao consideró que a todos toca tratar de implementar la verdad, aunque haya quienes se opongan, por un lado los delincuentes y por el otro, las instituciones, pues aceptar la verdad, sería admitir también su fracaso en garantizar la seguridad de las personas, en sus investigaciones.

Finalmente, dijo que los padres, madres, hijos y esposos y esposas que buscan a sus familiares desaparecidos luchan por la verdad para poder desprenderse del yugo de la incertidumbre, la calumnia y las descalificaciones.