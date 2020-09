La dirección de Tránsito da mantenimiento y limpieza de señalética en Misantla

septiembre 4, 2020

Arquímedes González. Este viernes personal de la dirección de Tránsito y Seguridad Vial de esta ciudad de Misantla, se abocaron a llevar a cabo el mantenimiento y limpieza en la señalética, sobre la estatal Misantla a Martínez de la torre, la finalidad de esto, es para que conductores que circulan puedan tomar precauciones y evitar percances vehiculares.

En entrevista con Jorge Sangabriel Martínez, director de Tránsito y Seguridad Vial de esta ciudad de Misantla, dio a conocer que con la temporada de lluvias y la presencia de fuertes vientos que se generan, algunos conductores no cuentan con la buena visualización al momento de transitar por la rúa, por este motivo y para evitar accidentes se llevó a cabo esta tarea.

“Como todos sabemos, la temporada de lluvias, tormentas y huracanes por mencionar, está presente, lo que estamos llevando a cabo con los compañeros es limpiar y darle mantenimiento a las señalética que se tiene en nuestra jurisdicción, esto con la finalidad de retirar la maleza que cubría los señalamientos, ubicadas a lo largo de la vía de comunicación, en donde era imposible visualizar la señalética vial de gran importancia para el adecuado tránsito de vehículos y la prevención de accidentes”.

Apuntó que es importante conocer que la correcta educación y cultura vial se orientan tanto al conocimiento del lenguaje visual de las señales como al respeto de las mismas, relación que permite al usuario de la vía desplazarse de manera adecuada y complementar la señalización vial reduciendo las posibilidades de accidentes de tránsito y con ello contribuir a la protección de la vida humana.

“Y no solo es para que los conductores de automóviles tomen precauciones, en los últimos días se ha insistido a los motociclistas a moderar su velocidad en carretera, no queremos que se sigan elevando los accidentes de motos, o en el peor de los casos que se suscite pérdidas humanas que lamentar, es importante que usen sus cascos protectores, que vean la señalética cuanto es el límite de velocidad en carretera o en el paso a un poblado, el cómo deben de tomar una curva y no invadan carril contrario”, dijo.