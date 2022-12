diciembre 14, 2022



Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vio en la necesidad de llamar al orden a su rebaño y pidió a los que participen en la consabida encuesta morenista, que respeten los resultados que esta arroje.

Esto, luego de lo ocurrido en Coahuila, en donde el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, al parecer el favorito del presidente, para ser votado en la próxima contienda por la gubernatura de Coahuila, en la encuesta realizada por el MORENA en días pasados, fue enviado hasta la tercera posición y superado por Luis Fernando Salazar, que ocupó el segundo lugar en la votación y por el senador Armando Guadiana, quien será el candidato a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional, en aquel estado.

Y es que hasta antes de la encuesta, todo indicaba que el subsecretario Mejía Berdeja, sería el candidato al gobierno de Coahuila, ya que muy veladamente este último año, habría estado haciendo campaña en su estado natal, cada fin de semana y con la venia del señor.

Sin embargo, luego de la encuesta, la balanza se inclinó hacia Armando Guadiana, quien a ojo de buen cubero, tiene muy pocas posibilidades de salir airoso, en una contienda que a todas luces, está perdida desde antes del día de la elección.

Fue ayer en la conferencia mañanera, que el presidente López Obrador, dijo que él está totalmente de acuerdo en ese método; el que participa en una encuesta, tiene que aceptar el resultado, hay veces que no nos gusta el que gana, por una razón, porque no lo vemos joven o firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decida o lo que determina, es como lo ve la gente.

Yo me pregunto, si esa encuesta no resultó favorable para el favorito presidencial, en este caso Mejía Berdeja; qué cosa es lo que podremos esperar los veracruzanos, para la elección de 2024, porque si hasta hoy se ha manejado a doña Rocío Nahle García, ya no como candidata, sino como gobernadora a partir del 2024, ya ni eso resultaría seguro.

¡Jesús de Veracruz! Y si no es ella ¿Quién?.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Con el gobierno de la austeridad, que está despidiendo el año 2022 con mucho ímpetu, la posada de la Secretaría de Finanzas y Planeación, estuvo por todo lo alto, ya ni que decir de la de la Secretaría de Salud, un salón decorado bellísimo, que bueno que al menos agasajen a los empleados, que son los que finalmente se la rifan.

Javier Duarte de Ochoa, está de lo más actual por estos días y es que luego de su participación en el documental “A plena luz”, que se transmite a través Netflix y en donde se le ve repuesto, pero nunca achicopalado.

Duarte de Ochoa, ayer posteó en twitter, para dar la cara por Karime Macías y sus hijos, cosa que el cordobés siempre ha hecho y que es de reconocerse, porque a como le ha ido en la feria, era para que hubiera arrastrado a la familia en su desgracia y no lo ha hecho, Duarte de Ochoa ha enfrentado el solo, sus fechorías, las de Karime y hasta las de los Macías Tubilla.

¿Cuántos de los políticos y funcionarios que conocemos? Harían lo mismo, pienso yo que muy pocos, conozco a varios, que primero mandan a la mujer y a los hijos, antes de pagar ellos sus propios errores.

En fin mis hermosos, así las cosas, para hoy la visita de don Cuitláhuac García Jiménez, al Congreso Local con su informe y por la tarde, la posada del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, que anda tan encarrerado con la pachanga, que hasta dicen que ya tiene un Santa Claus habilitado, nos leemos mañana.