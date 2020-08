La enorme cantidad de dinero que tendríamos me preocupó mucho: Yeidckol

agosto 6, 2020

Redacción/Xalapa.- La ex presidenta del Comité Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky acusada de múltiples cargos de corrupción habló en exclusiva para En Contacto sobre las condiciones que vive el partido del poder en su organización interna.

“Hay hombres que meten la mano a la basura y sacan rosas y hay quienes meten las manos a las rosas y sacan basura… hay quienes estamos dispuestos a construir, a crear puentes, a avanzar y hay quienes llegan a destruir, a golpear, a mentir y a dañar sin importar nada… aquí se demostró que solo llegaron a dañar mi imagen… algunos conocidos me recomendaron «ampárate» pero no lo hice porque estoy tranquila de que no hice nada… me metieron demanda de todo y al final ninguna procedió“, aclaro la morenista.

Yeidckol aseguró que no hay forma en que ella pudiera desviar recursos del partido pues jamás fueron parte de sus funciones las finanzas de Morena, “Al presidente de Morena no le dan más facultades que la representación pública y política del país pero no te da ninguna injerencia, tú no le das ninguna órden al secretario de finanzas, él se encarga de todo”.

Respecto a la decisión que tomaron al reducir presupuestos a los partidos, incluídos ellos explicó: “Morena pasó de ser un partido minoritario de oposición, se convirtió en la primer fuerza nacional, en el partido más grande y el más votado por el pueblo… nosotros siempre criticamos las enormes cantidades que recibían los partidos antes y al enterarnos de cuánto nos querían dar me preocupé muchísimo porque nosotros no queríamos recibir ese dinero… por eso decidimos reducirnos el presupuesto”.

“El presidente nos dijo… «ahí se los encargo» porque hacía mucha falta…y me preguntaron «¿en verdad vas a renunciar al 50 por ciento?» y yo dije: por supuesto, me quemaban las pestañas por hacerlo… el problema nos dijo el presidente del INE, que no se puede renunciar al dinero que ya se había entregado, que solo podíamos negar recibir el próximo presupuesto y fue cuando elegimos renunciar no al 50 sino al 75 por ciento”.

Polevnsky aclaró que jamás se quedó con el excendente de lo recibido por el Instituto Nacional Electoral (INE); “el dinero excedente lo ocupamos en la compra de inmuebles, se compró el de Morelos, el de Zacatecas, se compró Jalisco, Chetumal, en Guanajuato se pagó el enganche, en CDMX se compraron 3 inmuebles… al final se compraron solo 10 inmuebles y no 31 como dijeron los que me atacaron, ni me gaste los 1200 millones que según usé… todo el dinero que sobró se tuvo por obligación que devolver al INE… no se lo queda el partido, no se lo queda el presidente, no se lo queda el gobierno federal, se lo queda el INE, ese dinero es del INE”, corrigió.

Finalmente criticó la actitud que ha tenido el actual presidente de Morena a quien no considera digno de portar el color que representan; “han venido Ramírez Cuéllar y su equipo a destruir todo lo que se ha ido logrando… de acuerdo a la legalidad, existe el Tribunal Electoral, la máxima autoridad, sus resoluciones son inapelables… ya lo había validado la sala superior y nosotros lo aceptamos y ahora dicen no están de acuerdo con la sala superior y que se mete en todo… ahora están haciendo todo tipo de patrañas para no hacer las encuestas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue quien creó el partido, quien gracias a él nosotros somos lo que somos… eso se llama ser malagradecidos”, condenó.