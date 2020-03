La era de Netanyahu en Israel terminó Benny Gantz

hace 31 mins

Jerusalén/Notimex.El líder de la alianza Azul y Blanco, Benny Gantz, acusó hoy al actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de dividir al pueblo de Israel y afirmó que el representante del partido Likud perdió las elecciones del lunes pasado.

El exjefe del Estado Mayor del Ejército habló en conferencia de prensa sobre los resultados electorales y el futuro de la Knéset, recinto legislativo de Israel, donde comentó que espera recibir la solicitud del actual presidente Reuven Rivlin para formar una coalición, considerando la derrota del ala derecha, quen se quedó a tres escaños de obtener la mayoría.

Según los resultados electorales, el partido liderado por el primer ministro obtuvo 36 escaños al interior de la Knéset, contra los 33 de la coalición Azul y Blanco. En conjunto, los partidos que apoyan el proyecto de derecha de Netanyahu obtuvieron 58 curules de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría y dar paso a la formación de gobierno.

Las elecciones del pasado lunes son las terceras celebradas en el periodo de un año como consecuencia de la crisis política que impide la conciliación entre la izquierda y la derecha al interior del recinto legislativo israelí.

El medio local Times of Israel citó a Gantz, quien afirmó que el resultado de estas elecciones traerá un futuro diferente para Israel porque el partido Likud no tiene la mayoría en el legislativo y confirmó estar en pláticas con otros partidos al interior de la Knéset. No obstante, se abstuvo de dar más detalles sobre las negociaciones.

Según el Canal 12 de la televisión local, la alianza de Gantz intentará gobernar con 33 escaños, siete en alianza con partidos de centro-izquierda. Además, buscará el apoyo externo de 15 escaños de partidos árabes, así como siete curules más de la llamada ultraderecha de Israel.