La fe es un elemento de primera necesidad: Suazo Reyes

enero 31, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de destacar que frente a la terrible y lamentable crisis sanitaria que se sufre en México y que lo ha convertido en el tercer país del mundo con más fallecidos a causa del Covid-19, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes afirmó que no se puede cerrar las puertas de la Iglesia a nadie.

En el comunicado de este domingo agregó que no se pude abandonar a sus ovejas para encerrarse en la comodidad o en las auto justificaciones, por lo que teniendo en cuenta las medidas preventivas que recomiendan las autoridades sanitarias y los obispos de México, seguirá garantizando a todos sus feligreses la atención espiritual.

Expresó su cercanía, acompañamiento y solidaridad a el pueblo que vive con incertidumbre y preocupación estos momentos.

“En nuestras oraciones tenemos presente continuamente a los médicos y personal sanitario que se encuentran en la primera línea de batalla curando, auxiliando y consolando a las víctimas del COVID-19, también a nuestros sacerdotes y agentes de pastoral; expresamos además nuestra cercanía y solidaridad a todos los enfermos que son atendidos en los hospitales o en sus hogares así como a sus familiares”.

Recordó lo dicho en el comunicado extraordinario del pasado viernes, firmado por el arzobispo Hipólito Reyes Larios en el sentido de que los templos católicos seguirán abiertos y se continuará con las celebraciones eucarísticas con presencia reducida de fieles.

Reyes Larios señaló que en tiempos de aflicción no se puede permitir que el mal intente arrancar del corazón la fe y la esperanza y no solo se debe prevenir la enfermedad, si no también alimentar el espíritu.

“La fe es un elemento de primera necesidad, no es una cosa superflua ni accesoria; dadas las condiciones sociales en las que vive mucha gente humilde, la fe muchas veces, es lo único que los sostiene”.

En ese sentido, recordó que las celebraciones eucarísticas pueden seguirse en diversas plataformas, radio, televisión e internet y de la Arquidiócesis de Xalapa, en Facebook Shalom Xalapa Radio.