mayo 28, 2020

El día de hoy 28 de mayo, anótelo lector querido, del Congreso Estatal saldrá la terna en donde aparecerá doña Verónica Hernández Giadáns, como legítima dueña, ama y señora de la silla principal de la Fiscalía General del Estado, los legisladores luego de las entrevistas previamente hechas, nombrarán a un par de abogados junto con ella, para que vayan de lazarillos con unos abanicos, refrescando su paso; hoy mismo rendirá protesta ante el pleno, a ver que outfit elegantísimo y maravilloso luce la tuxtleca.

Seguramente el Grupo Legislativo de Acción Nacional, pondrá el grito en el cielo y habrá de hacer big show, debido a la fiscalía espuria (o algún otro apelativo propio del rechazo), al proceso poco transparente y shalalala, pero para eso segura estoy de que el grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional, tendrá habilitado algún diputado con capacidad vocal y harta enjundia, para recordarle a los panistas como es que llegó Jorge Winckler a la Fiscalía General del Estado, ¿Déjà vu acaso? y además Winckler Ortíz que es tan malo, hoy se encuentra prófugo de la justicia veracruzana, doña Verónica no; para los priistas y en el caso de que alguno de los tres que quedan, se ponga loco, habrán también habilitado a algún legislador saleroso, a ellos les dirán que Hernández Giadáns es honesta y además no tiene cola que le pisen… como muchos de los priistas.

Luego del evento de rigor, la mujer más poderosa del Estado de Veracruz, se trasladará a sus oficinas de Arco Sur, no habrá ritual alguno de veneración, ni mucho menos beso de mano, la pandemia está más perra que Rin Tin Tin y Lassie juntos.

En el camino se quedarán varios peripatéticos, por aquello de las vueltas en el mismo sitio, no por ser discípulos de Aristóteles; que hicieron campaña y metieron ruido en medios de comunicación, hubo quien les abrió micrófono, que gocen de sus 5 minutos de fama; la realidad es que ninguno de los aspirantes que se han ventilado traen casi nada en la mochila, ni son egresados de la Libre de Derecho, ni de la Harvard Low School y tampoco cuentan con la bendición del Secretario de Gobierno, que es lo único que importa, ¡Vaya!, ni siquiera han militado en el Morena, así que irán a tirar rostro hoy a la legislatura y a perder el tiempo, no más.

En fin que suerte té de Dios, que el talento, poco importa.

Cosas de la vida y menudencias

Poco le duró el gusto a doña Alicia Corina García Moyano, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y es que ya le dieron las gracias en la dirección administrativa del DIF, a donde llegó hace poco más de 2 meses y a donde se llevó a toda su grey del ORFIS, en donde trabajó en tiempos del extinto Lorenzo Antonio Portilla.

Se sabe que desde que llegó doña Corina, hasta que le dieron las gracias y salió, por cierto por la puerta de atrás, no averiguó nunca como hacer una licitación en forma, es más se sospecha que la carpeta de entrega que recibió a su llegada, ni la revisó, así que en una de esas, le cargan todas las raterías que se cometieron en los tiempos Fernando Ruz Santamaría, la principal función de García Moyano fue siempre el acoso laboral, el levantamiento del acta por el vuelo de la mosca, el mosquito o la libélula, el chisme de pasillo, la protección a su tío Arturo García y nada más, con su salida, no se perderá gran cosa.

No bueno y ya la Secretaría de Seguridad Pública de Hugo Gutiérrez, exhortando a la ciudadanía a reportar a falsos despachos y supuestos gestores de los créditos PROMOVER; el financiamiento ese creado por el gobierno veracruzano para auxiliar al microempresario en esta crisis, ¡Tantita progenitora gente!, las cosas que uno tiene que ver, cualquier cosa llamar al 911.

En fin queridos míos, cambios, cambios y más cambios, nos leemos mañana.

