La Fiscalía veracruzana con pase directo a Pacho Viejo

julio 27, 2022

Todo parece indicar que la silla más grande de la Fiscalía General del Estado, viene con un pase directo, al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito de Xalapa y de ahí a reclusión al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, con el respectivo año de prisión preventiva precautoria y acceso a lo que resulte, o por lo menos ya Pacho Viejo, recibió ayer a su segundo Fiscal General del Estado, esto en menos de 4 años, habrá que ver en un futuro cuantos fiscales generales, más caen.

Les cuento que luego de una eternidad prófugo, el antiguo Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge N, fue finalmente detenido por las fuerzas del orden, el pasado lunes en Oaxaca, su estado natal; la realidad es que de no ser porque el gobernador García Jiménez, tiende nombrarlo cada vez que tiene un micrófono cerca, no habría quien se acordara de él, el hombre nunca pasó de ser, más que el verdugo de los Yunes.

Jorge N, sucumbió a la seducción del poder que de pronto le cayó encima, el señor empezó su camino a la fama, llevando el caso de la diputada Maryjose Gamboa, cuando estuvo recluida en el penal de Tuxpan, por haber atropellado a un cristiano; por aquellos tiempos también, Jorge N emprendió la cacería en contra de aquellos pobres chamacos, los mal llamados Porkys de Costa de Oro y la niña Dafne N, a quienes Miguel Ángel Yunes Linares, usó como estandarte en su cruzada rumbo a la gubernatura y ya encarrerado Yunes Linares, aprovechó para vengarse de Felipe Capitaine, padre de uno de los muchachos implicados y enemigo acérrimo de Yunes Linares, desde los años de don Patricio.

Ya ungido como Fiscal General del Estado, Jorge N, se sometió a los deseos de Yunes Linares y desde ahí pretendieron crear una plataforma, que sirviera de soporte para la campaña de Miguelito junior, con detenciones a modo y locura y media, nada les salió bien y muchos de los delincuentes que pusieron tras las rejas, hoy gozan de la bonita libertad, ya que entre sus prisas y urgencias, no conformaron las carpetas de modo adecuado y casi todos los casos se les cayeron, dejando libres hoy por hoy, a tremendos delincuentes.

Jorge N, no es una blanca paloma, por supuesto que no, sin embargo el señor debería estar acompañado en Pacho Viejo, por toda la grey que sirviéndose del cargo que ostentaron en su momento, hicieron y deshicieron la ley a modo y para su beneficio.

Ahora que perdón, pero Flavino Ríos posteando: Al que actúa mal, siempre le va mal, quiero ver si Wincler, mantendrá la sonrisa en las audiencias en Pacho Viejo, como cuando fabricaba delitos, para congraciarse con su jefe, otro delincuente, el Karma siempre los alcanza, reconozco el trabajo de la Fiscalía; quedó embarrado, porque de alcanzarlo a el karma, estoy segura que termina sus días peor que Jorge N, basta con recordar su episodio con los jubilados de la Plaza Lerdo.

La condena de Jorge N, no debería exonerar a Luis Ángel Bravo, Gilberto Aguirre y toda esa grey que hoy bailan y saltan, pensando en el ex fiscal encarcelado ¡Vaya! Que esos personajes y muchos otros, también tendrían que estar saldando sus cuentas con la ley, porque en ningún caso son inocentes y esto no se trata de un relevo.

Cosas de la vida y menudencias

El que se ha vuelto al misticismo estos días desde su twitter, es Javier Duarte de Ochoa, ahora cita a San Mateo e implora a Dios Todopoderoso para que caigan bendiciones sobre Jorge Winckler y Miguel Ángel Yunes Linares… en una de esas y el ex gobernador veracruzano, ya se convirtió a la misma religión que doña Chabelita, la del Poder Judicial.

¡No bueno! Y lo que nos falta por ver mis chulos, no cabe duda que los carniceros de hoy… serán las reces del mañana, habrá que ver si como en el caso de Luis Ángel, que llegaron hasta Javier Duarte, en este caso, llegan hasta Miguel Ángel Yunes, nos leemos mañana.

