“La frontera está cerrada”: Advierte EU a migrantes

junio 8, 2022

Redacción/Oro Noticias. “La frontera está cerrada; no se arriesguen”, señaló el subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, ante la caravana de alrededor de 15 mil migrantes que cruza México hacia el norte.

Nichols aseguró que en la IX Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles, se buscará frenar flujos migratorios.

Destacó que se negocian el Acuerdo de Los Ángeles para Migración y Protección, que implica invertir recursos en países que luchan contra la inmigración irregular.

Sobre la caravana de unos 15 mil migrantes que actualmente transitan por México, Nichols aseguró que “la frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos”.

Además, mencionó que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya rechazado la invitación a la Cumbre, EU está contento de recibir al canciller, Marcelo Ebrard, y el próximo mes esperan a López Obrador en la Casa Blanca.