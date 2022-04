La fuerza que tiene Veracruz para su desarrollo son los trabajadores, para ellos todo mi apoyo: Julen Rementería

abril 8, 2022

Redacción/Xalapa. En la reunión mensual del Congreso del Trabajo Unidad y Justicia Social Veracruz, dirigentes y líderes sindicales, le expresaron al Senador de la República, Julen Rementería del Puerto, la falta de empleos y oportunidades que hay en la entidad y lo que afecta en la economía de los veracruzanos.

Durante el desayuno que tuvieron, el legislador veracruzano reconoció la fuerza social y laboral no solo del país, sino de Veracruz, y que, trabajando en unidad, hay mucho por hacer por los trabajadores veracruzanos y sus familias.

“Me compromete mucho escuchar a todos, y es mi convicción que a Veracruz le vaya mejor, ustedes son la fuerza que el país y el Estado necesita para su desarrollo, y si trabajamos unidos podemos respaldar el crecimiento de la entidad y lograr que las familias veracruzanas tengan un mejor nivel de vida”, destacó el legislador.

En ese tenor, Rementería del Puerto, enfatizó que, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, se perdieron empleos en todo el país, sumando a esto las políticas públicas erróneas implementadas por el gobierno federal y que se repiten en la entidad.

“Si no hay inversión, no se pueden generar empleos, lamentablemente este gobierno lleno de ideologías e ignora que mientras más se tenga inversión, habrá más circulación de recursos, además de dejar de culpar al pasado y a los que piensan diferente. Porque sí, somos conservadores, porque queremos conservar el empleo, las instituciones; queremos conservar el México que conocemos y mejorarlo y esa es la vía, generar los espacios y las oportunidades”, precisó.

Durante la reunión, el líder de la Asociación Sindical de Trabajadores Veracruzanos (ASTRAV), Benjamín Gutiérrez García, se refirió al senador y habló en tono preocupante “¡Necesitamos trabajo, aunque tratemos de dar a nuestros agremiados mejores condiciones de salario, no podemos, porque el gobierno no nos quiere ayudar y no hay apoyo para diversas áreas de producción de la entidad!

Cabe destacar que el Congreso del Trabajo, agrupa a diversas organizaciones sindicales como: TAMSA, CFE, SCT, del ayuntamiento de Veracruz, así como sindicatos de meseros, de radio y televisión, transportistas, tecnológicos y del rubro deportivo, que hicieron peticiones para dar mayor proyección a cada uno de ellos y se sumaron a las propuestas del senador Julen Rementería de trabajar en equipo y generar unidad.