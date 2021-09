La historia nos juzgará: López Obrador

septiembre 6, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Tras ser cuestionado sobre cómo le gustaría ser recordado por los mexicanos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que será la historia quien lo juzgará.

Señaló que quiere “terminar bien” su sexenio a finales de septiembre de 2024, y recalcó que a un dirigente se le juzga “hasta el final de sus días”.

No puedo hablar sobre eso, eso lo dirá la historia, yo quiero terminar bien, seguir sirviendo al pueblo de México y cuando pase el tiempo la gente va a juzgarnos, ahora sí que la historia nos juzgará y hay que esperarnos, porque falta mucho”, dijo.

“En la política se le juzga a un dirigente hasta sus últimos días, hasta que muere, porque puede ser que se actúe de manera consecuente en un largo tiempo, y luego se claudique al final de la vida, y lo importante es ser consecuente todo el tiempo, no claudicar nunca”, refirió.

López Obrador reiteró que, terminando su periodo al frente del Gobierno Federal, se retirará definitivamente de la política, razón por la cual también se encuentra preparando el relevo generacional de su movimiento.

En mi caso, me faltan tres años, si así lo decidí el pueblo, la naturaleza, la ciencia y el Creador. Tres años, y hasta ahí llegué, porque, ya lo he dicho varias veces, me voy a retirar; me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada. Ya termino mi ciclo”, externó.

“Se está formando un relevo generacional, que podamos entregar la estafeta a mujeres y hombres con ideales, con principios, que le tengan amor al pueblo, para seguir engrandeciendo. México. Va a ser la historia la que va a juzgarnos a todos en su momento”, dijo.