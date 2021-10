La honestidad, ausente de la 4T

octubre 20, 2021

Como el cangrejo…

¡Caímos 14 lugares en el ranking mundial de honestidad en los primeros años de la 4T!

Estamos a 136 lugares de Dinamarca, el país catalogado con menores índices de corrupción.

Y a 135 de Noruega.

A 134 de Singapur.

En la cola, junto con Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo está nuestro exprimido país.

Pero a los “políticos” de la 4T ya no los asustan los escándalos de corrupción que cada vez con más frecuencia aparecen en toda nuestra geografía política.

Entre miembros del Ejecutivo y parentela, lo mismo que entre diputados, senadores, gobernadores, munícipes, militares y policías.

En primer lugar, porque saben que a la población tales escándalos ya no le sorprenden y sólo ratifican el muy extendido conocimiento de que todos, absolutamente todos los políticos son corruptos.

Los mexicanos hemos sido sometidos a un bombardeo publicitario bestial con nuestro propio dinero donde se habla de un supuesto combate a la corrupción.

Los cuatroteros, así, ganan tiempo desvirtuando la información, engañando con el petate del muerto, inventando todas las bravatas sobre los alcances de los infames… todo para salir con una batea de mondongo marca patito.

La presencia de AMLO en la ONU para presumir su lucha contra la corrupción (?) augura un ridículo mundial.

Ahí, en la sede neoyorquina de Naciones Unidas va a cargar dicha batea.

Un escándalo. Otro más. Otro que exhibe la incapacidad de los administradores de nuestra riqueza, de los rematadores de la soberanía geográfica, territorial y económica que reciben a los enviados de Washington para que les den instrucciones, mientras creen tener la habilidad de someter y birlar a la opinión pública.

Todo, todo es apariencia en la 4T

Aparentar tranquilidad, gobernabilidad y control político a base de sucias engañifas dirigidas desde los medios de comunicación a modo, desde las gargantas de youtuberos sin el mínimo pudor, de declaraciones oficiales sin ética política y moral, sin brújula y sin consecuencias, tendrá que pagarse demasiado caro.

Los mismos artificios, las mismas tretas de un gobiernito al que le soplan vientos de fronda por su corrupción desenfrenada y por sus procederes de rapiña, pero que se empeña todos los días en tomar decisiones atentatorias contra nuestros bolsillos y nuestra indignación, ha ubicado al aparato gubernamental en un callejón sin salida, en un descrédito histórico.

Roban sin decoro. Al fin y al cabo, el Presupuesto de Ingresos sin respaldo posible en la reseca economía mexicana lo tendrán que subsanar pidiendo prestado al extranjero, a los buitres neoyorquinos que sólo esperan otra oportunidad para seguir cobrando intereses de escándalo, aunque jamás se paguen las deudas principales.

Presupuesto, una treta cuatrotera

Pero los diputados, haciendo como si la virgen les hablara, votaron con absoluta desfachatez los términos de un Presupuesto de Ingresos que no obedece a ningún fundamento, a una sola idea, a una mínima estrategia económica, tan solo a las tretas de los cuatroteros para lograr fines moralmente aviesos.

Han votado para el escarnio y la befa. Han levantado el dedo para complicitarse impunemente con los ladrones de nuestro dinero, con los infames que quieren hacerse escandalosamente multimillonarios en base a los atracos de la deuda externa, que ya nos tiene en el grito y en el suspiro.

Y no, no es Pemex ni tampoco la CFE. La única empresa pública en la que han triunfado es la empresa de hacernos deliberadamente más pobres y hambrientos, mientras ellos se retacan los bolsillos, y todavía pretenden mantenerse en el poder para seguir saqueando nuestros haberes.

Para seguir destrozando la riqueza petrolera, para seguir entregando todo, creyendo que es la única manera de lograr impunidad a su salida, confiando en que los mexicanos no tenemos memoria para el reproche, para el juicio popular a sus desmanes, y no tenemos ni aparatos para supervisar y controlar desde la sociedad sus atrevimientos desquiciados. Han fabricado su propia impunidad.

‎¿Alguien cree que merezcan seguir en el pandero?

Indicios

De acuerdo con testimonios, entre 5 y 7 millones ¡de dólares! mensuales “se metía” el ex coordinador de prisiones, ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, el general Sergio Alberto Martínez imputado por la Fiscalía General de la República junto con otros 20 individuos por irregularidades en los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho penales federales. + + + Y a propósito de cuentas alegres presupuestales, la estanflación está a la vuelta de la esquina. Vamos a vivir un cataclismo, peor que aquel que padecimos de 1982 a 1989. Y lo menos aconsejable es moverse a la moneda gringa, como lo están haciendo ingenuos financieros sacadólares. Estados Unidos ya debe 30 trillones o sea un 152% de su PIB. Y China debe 35 trillones de dólares, un 290% de su Producto Interno Bruto. Mientras que México debe aproximadamente el 65% de su PIB. ¿Qué va a pasar? Pues que el dólar puede desaparecer, toda vez que su deuda ya es impagable. La de los chinos, peor aún. ¿Y las criptomonedas? Alto riesgo. Acabarán por valer lo que se le unta al queso. + + + Por hoy es todo. Tenga presente que siempre le deseo ¡que haya buenas gracias y muchos, muchos días!