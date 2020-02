La IP espera el Plan de Infraestructura Energética (PIE)

febrero 26, 2020

El sector privado está a la espera del Plan de Infraestructura Energética (PIE), el cual debería haberse presentado esta semana, pero hasta el momento no se sabe nada. Es un hecho relevante porque el Plan es una nueva oportunidad para generar un ambiente propicio para las inversiones en México. Sería ideal que se presentara antes del 27 de febrero, que es cuando Pemex publica sus resultados trimestrales correspondientes al 4T de 2019, pero hay posibilidades de que se retrase más el PIE, porque la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, tiene programada una gira fuera del país para estos días.

Por supuesto, Pemex sigue siendo una empresa muy endeudada (alrededor de 100 mil millones de dólares), con sus mejores yacimientos prácticamente agotados, reservas probadas disminuidas, refinerías subutilizadas y en algunos casos obsoletas, un proyecto que no luce viable de nueva refinería, creciente pasivo laboral y subejercicios. Es más, como señalan los analistas de CIBanco, “bajo este escenario, si las calificadoras se apegan a una rigurosa evaluación técnico-económica, tendrían que bajarle la calificación a Pemex y con ello, al menos dos, ya la ubicarían sin grado de inversión”.

Es un hecho que hasta ahora, la estrategia aplicada por el gobierno federal no ha probado que Pemex pueda revertir de manera clara la tendencia a la baja de su producción. La expectativa es que cierre el 2020 en una producción de 1.8 millones de barriles diarios (actualmente es de 1.675 millones de barriles diarios). En ese sentido, es importante que la empresa petrolera cuente con un plan de largo plazo, de ahí la importancia del PIE.

Para generar confianza, el gobierno debe ir de la mano con inversionistas que arriesguen capital, y no sólo con proveedores. La reforma energética ya demostró que Pemex cuenta con áreas prospectivas que puede compartir a través de alianzas de largo plazo (farmouts), las cuales lucen como la única fórmula realista para mejorar su perspectiva.

Gran expectativa por la Cumbre Mundial de Turismo en Cancún.

Ayer quedó debidamente instalado en Quintana Roo, el Comité Organizador para la Cumbre Mundial de Turismo en Cancún. Este destino, será sede mundial de la vigésima edición de la Cumbre Mundial del Viajes y Turismo 2020. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, es un organismo internacional que agrupa a los principales actores y empresas líderes de este gremio, toda vez que su principal objetivo es promover un crecimiento sostenible para el sector de Viajes y Turismo a nivel mundial. El evento mundial, se realizará del 21 al 23 de abril, donde se espera la participación CEO ́s de más de 200 empresas de Viajes y Turismo a nivel Global junto con líderes mundiales y personalidades del sector público.

Medidas para evitar el contagio del coronavirus.

No obstante que aún no ha entrado a México el coronavirus, en este espacio les estaremos informando de algunas medidas de protección. Antes que nada: el virus se transmite por la saliva y las pequeñas gotas de saliva que se dispersan al hablar, y la mejor forma de protegerse es respetar una higiene estricta. Las mascarillas médicas no son en sí una protección suficiente; se necesita una mascarilla filtrante del tipo FFP2. En realidad, el hecho de tocar una superficie contaminada con gotas de saliva de un enfermo (mesa, teclado) puede propagar el virus, por lo que es necesario lavarse frecuentemente las manos. La boca, la nariz, así como los ojos son también “puntos de entrada” del virus. SEGUIREMOS INFORMANDO.

Nuevo apoyo a universitarios innovadores, anuncia Banco Santander.

Banco Santander México lanzó su convocatoria para apoyar este año a los cinco mejores proyectos de innovación de empresarios universitarios con $1.6 millones de pesos, a través del Premio Santander a la Innovación Empresarial. A lo largo de estos 15 años, Santander ha entregado a través del Premio Santander a la Innovación Empresarial, $22,4 millones de pesos en capital semilla a 74 proyectos ganadores de emprendedores universitarios, e históricamente se han registrado 33,309 participantes con 10,705 proyectos de emprendimiento. Así, Banco Santander invita a los emprendedores universitarios mexicanos a participar en el Premio Santander a Innovación Empresarial 2020, que durante 15 años ha sido uno de los concursos de emprendimiento más importantes del país.

Televisa mantendrá su participación minoritaria de 36% en Univisión.

Grupo Televisa anunció que Searchlight Capital Partners, firma global de inversión privada, y ForgeLight, empresa operadora y de inversión enfocada en los sectores de medios de comunicación y tecnología de consumo fundada por el ex CFO de Viacom, Wade Davis, adquirirán una participación mayoritaria en Univision de manos de Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG, Thomas H. Lee Partners y Saban Capital Group. Mientras tanto, TLEVISA mantendrá su participación minoritaria del 36% en la compañía. Asimismo, comunicó que la nueva organización será presidida por Davis, una vez cerrada la transacción, y que no habrá cambios en el acuerdo de licencia de programación de Televisa con Univision, en tanto la compañía no realice una venta relevante de acciones de su participación en la compañía (en caso de hacerlo el acuerdo se mantendría vigente por 7.5 años adicionales), por lo que el cobro de regalías que realiza a Univision continurá. Los términos de la operación no fueron revelados. En opinión de los analistas de Banorte, consideramos que la noticia debería tener un impacto neutral en la emisora.

El 2019 fue un buen año para FIBRA Plus; aumentó en 53.1% sus rentas.

FIBRA Plus dio a conocer sus resultados del 2019, destacando el crecimiento logrado en las rentas, al totalizar 106.8 millones de pesos, lo que se traduce en un 53.1% más que el año anterior, mientras que el ION fue de 85.3 millones de pesos, es decir, 33% de crecimiento.

A la vez, se destacó la inauguración de Torre Premier -la cual se estima alcance una ocupación atractiva durante el 2S20-, además de registrar avances en Plaza Metropolitana Salina Cruz y Héredit Acueducto, proyectos que serán entregados durante este semestre; así como el componente comercial del icónico proyecto Espacio Condesa, el cual se perfila concluya hacia finales de este año. Cabe destacar que su nivel de apalancamiento sigue siendo, prácticamente nulo (0.11 veces); ubicándose como uno de los más bajos del sector FIBRAs en México. Actualmente ello representa una oportunidad, ante la tendencia a la baja que prevalece en tasas de interés. “Derivado de ello, indicó Rodrigo González Zerbi, Director General de Fibra Plus, el Fideicomiso buscará realizar este semestre contrataciones de deuda adicionales. Los recursos obtenidos de estas contrataciones nos permitirán impulsar el desarrollo de nuestros proyectos, o bien, capitalizar alguna oportunidad acreciente de inversión”.

loscapitales@yahoo.com.mxwww.agendadeinversiones.com.mx