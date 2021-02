La justicia social debe resolverse con acceso a la salud y un enfoque preventivo: IMSS

febrero 20, 2021

Redacción/Xalapa. La gran lección de la pandemia por COVID-19 es que la justicia social debe construirse desde abajo para garantizar el acceso a los servicios de salud y resolver los problemas de desigualdad, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo.

“No podemos pensar como humanidad, como país, como instituciones de salud pública, en que este momento que hemos vivido no nos conduzca a un enfoque radicalmente preventivo”, subrayó durante el Primer Informe de Actividades del doctor Leopoldo Santillán Arreygue, titular de la Oficina de Representación del IMSS en Coahuila.

Zoé Robledo destacó que para salir adelante de esta emergencia sanitaria y prepararse para otras, se debe atender a otras pandemias como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas, para lo cual se necesitará de un esfuerzo conjunto.

Destacó la coordinación y gran relación entre el IMSS y el Gobierno de Coahuila en la atención de la pandemia, por la apertura y diálogo para encontrar soluciones, en particular ante momentos difíciles a causa de los contagios, y reconoció al gobernador Miguel Ángel Riquelme por haber constituido consejos regionales.

Señaló que la reconversión hospitalaria en la entidad no podía darse de manera aislada, en particular en Monclova al inicio de la pandemia, donde se vivió uno de los momentos más difíciles cuando se presentó un brote que pudo haberse convertido en una crisis, pero que sirvió para implementar un modelo de atención en el Seguro Social y que esto no se repitiera.

Por su parte, al rendir su Primer Informe de Actividades, el doctor Leopoldo Santillán Arreygue refirió que el IMSS en Coahuila atiende a dos millones 341 mil 448 derechohabientes en el régimen ordinario, que representan el 74 por ciento de la población, y a más 310 mil 976 beneficiarios adscritos al Programa IMSS-BIENESTAR, lo que en total representa al 84 por ciento de la entidad.

Enfatizó que en la actualidad y para hacer frente a la pandemia por COVID-19, el IMSS en Coahuila cuenta con 706 camas reconvertidas y al 19 de enero de este año se han inaugurado dos Unidades de Atención Temporal en Monclova y Saltillo, de 38 camas cada una, lo que al 31 de enero da un total de 826 camas dispuestas para la atención de estos pacientes.

Subrayó que para la protección y atención de pacientes y trabajadores se realizaron compras por un total de 98.8 millones de pesos, mismas que se centraron principalmente en la adquisición de medicamentos y Equipos de Protección Personal, sanitización de unidades médicas y no médicas, así como para la contratación del servicio de hemodiálisis extramuros en la ciudad de Monclova, para la atención de pacientes que recibían este servicio en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7.

Leopoldo Santillán indicó que los retos que hoy enfrenta el IMSS en Coahuila obligan a proponer la mejora de las Unidades Médicas, Administrativas, Guarderías y Centros de Seguridad Social que integran el Órgano de Representación en el estado.

“Somos ejemplo de proyectos y programas novedosos que han sido incorporados a otros Órganos de Operación en el País y en ese camino seguiremos”, destacó.

En su mensaje, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que, dentro de cualquier diferencia que se quiera dar, que quiera mezclar la política con la salud, en Coahuila se ha mantenido un equilibrio para que esto no suceda.

“Para que logremos, realmente, conformar un equipo garante de la salud de las y los coahuilenses y, por ende, nos queda un reto muy grande, que es vacunar a toda la población”, mencionó el mandatario estatal.

Lo anterior, dijo, sin dejar que escapen otro tipo de problemáticas que se puedan sumar al esfuerzo institucional que se está haciendo, sino buscando que, como hasta ahora, se logre un trabajo en equipo.

“Porque el reto es muy grande; las vacunas que hasta ahorita tiene México y que ha distribuido en las 32 entidades federativas, todavía nos da un porcentaje muy bajo y tenemos dos problemas:

“Primero, si siguen llegando en esa capacidad, vamos a tener que mantener un esfuerzo por coordinarnos para que sean realmente las que se necesitan vacunar, para la estrategia de salud.

“Y el otro reto es que, si llega el volumen que todos estamos esperando, pues más organizados tenemos que estar para poder tener esa coordinación con los adultos mayores, con los que siguen”, indicó Riquelme Solís.

En ese sentido, mencionó que, al terminar con ese proceso, se tendrá que empezar nuevamente a vacunar a toda la población, pensando que la duración de la vacuna tiene vigencia de un año.

“Son retos muy grandes, tenemos que estar unidos con este esfuerzo”, enfatizó el Gobernador Miguel Riquelme.

Estuvieron presentes en el informe el secretario general del IMSS, Javier Guerrero García; la encargada del despacho de la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, Luisa Obrador Garrido Cuesta; el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, y el tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jorge Alanís Canales.

También el secretario general de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Alejandro Cantú López; el titular del Órgano Interno de Control, Alejandro Garza Ochoa; la directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 de Torreón, Ana Iracema Ramos Sánchez; así como directores de unidades médicas, personal de enfermería, entre otras autoridades locales.