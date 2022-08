La mexicana Kimberly Loaiza triunfó en el escenario principal de Tomorrowland

agosto 2, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- Las redes sociales en México explotaron después de que se diera a conocer que la influencer mexicana, Kimberly Loaiza, se presentó en el escenario principal de dicho magno evento celebrado, como es costumbre, en Bélgica.

Fue así como la Kim salió al escenario principal del aclamado festival de música electrónica luciendo un atuendo ajustado en color negro y con la bandera de México en alto. Sonriente y con una actitud enérgica, Kimberly Loaiza interpretó junto al dúo de Dj’s su más reciente colaboración llamada Fuego; cabe mencionar que ese es el segundo tema que la influencer realiza a lado de Dimitri Vegas & Like Mike pues en 2020 ya habían lanzado el sencillo Do it!.