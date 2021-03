marzo 8, 2021

Hoy se conmemora, que no se celebra, como mucha gente vacua suele decir; el Día Internacional de la Mujer, como un modo de tributo a la mujer trabajadora y su participación dentro de la sociedad, un tributo a la emancipación de la mujer y a su desarrollo íntegro como persona.

En Veracruz, un estado que ocupó el segundo lugar nacional con mayor número de feminicidios en el año 2020, las mujeres de plano estamos perdidas, esto no me lo invento yo que soy mujer, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal, que no pertenece a la oposición y que dice que las cifras en Veracruz, se ubican únicamente por debajo del estado de México, que en el año 2020, reportó 132 asesinatos de mujeres, en razón de su género.

En México según el mismo organismo, la tasa de incidencia feminicida es de 1.32 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Veracruz, aumenta a 1.80 casos en el mismo rango de habitantes y en esto no queda más que decir, o alguien no está haciendo su trabajo, o de plano en Veracruz la protección a la mujer, deja mucho que desear.

No se trata de tirarse al piso y hacerse la víctima, tampoco se trata de exigir por el simple hecho de ser mujer, un trato diferente, ni mucho menos, simple y llanamente se trata de equidad, de igualdad entre hombres y mujeres, se trata de gozar de los mismos derechos y de asumir nuestras obligaciones, como hombres y como mujeres, solo de eso.

A estas alturas no debería haber cuotas de género, para obligar a los hombres a que nos den espacios; ni crímenes de género, ni nada que nos haga diferentes, a estas alturas de la civilidad, debería prevalecer la equidad simple y llanamente.

Cosas de la vida y menudencias

Para mañana a las 6 de la tarde en el Fiesta Americana de Boca del Río, sabremos el desenlace de la telenovela “ustedes Los Ricos, (David Velasco) y nosotros los pobres (Sergio Hernández)”, es decir que sabremos si la coalición PAN-PRD-PRI, irá por Xalapa con un candidato de unidad, o si le van a hacer su sueño posible a Sergio Hernández, mandándolo a menear manos y gastar suela, para darse a conocer, porque aquí en Xalapa, no hay mucha gente que sepa de él; en una de esas con Ricardo Ahued, regresa el Carnaval a Xalapa y se lanza con una comparsa, con eso de que le sale rebien la meneada de bote.

A esa bonita reunión, convocan los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortes; del PRI, Alito Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, se sabe a su vez estarán don Chapo, Marlon y Sergio Cadena, ¡Allá se ven!, a ver si se ponen de acuerdo.

Trascendió ayer, que la noche del sábado habrían detenido a uno de los guardias de seguridad, de la casa de las Merlín, Gladys y Carla; todo parece indicar qué el móvil del crimen, habría sido el robo, ¡Caray! ¿Y la versión aquella, caciquil?.

Empieza esta semana, la vacunación para adultos mayores en la zona conurbada Veracruz Boca del Rio y Xalapa, al menos eso es lo que informó el delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; se sabe que será en orden alfabético y que para abril o para mayo, todos nuestros abuelitos veracruzanos, estarán vacunados.

Admirables las mujeres, que hicieron del Muro de la Paz de la presidencia, el Muro de la Memoria, ojalá que en las marchas no haya infiltrados desacreditando la legítima lucha de la mujer.

Así las cosas mis chulos, tengo miedo de morir y que don Cuitláhuac diga que fui cacique, pero más miedo tengo de que toquen la puerta y sea Ricardo Anaya, nos leemos mañana.

Comente politicaenrosa@outlook.com entérate www.lapoliticaenrosa.com y sígueme en mis redes sociales @elsbeth_lenz