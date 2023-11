La NASA descubre el agujero negro más distante

Redacción Xalapa, Ver.- Este lunes la NASA a través de su cuenta de X, informó que ha encontrado el agujero negro más lejano jamás detectado con rayos X, lo que podría resultar en la clave para entender el nacimiento de los primero agujeros negros supermasivos.

Our @NASAWebb and @ChandraXray space telescopes have discovered the most distant black hole ever seen in X-rays. Webb data shows the black hole's host galaxy is 13.2 billion light-years from Earth, when the universe was only 3% of its current age. https://t.co/zcXHGAe2PZ pic.twitter.com/W9G4R5V0vR

— NASA (@NASA) November 6, 2023