La negación

enero 3, 2023



Ayer primer lunes del año, en la sala de prensa del Palacio de Gobierno, el gobernador García Jiménez, dio su ya tradicional rueda de prensa de los lunes, que a veces son martes y de pronto hasta miércoles.

García Jiménez estuvo acompañado de la Fiscal General del Estado de Veracruz, la señora Verónica Hernández Giadáns, quien ha adaptado a su moda sanandrescana, el heroin chic, aquel estilazo que puso tan en boga en los años 90´s, la modelo inglesa Kate Moss y por el señor Juan Carlos Contreras Bautista, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien llegó con una de sus directoras, a hablar de proyectos en beneficio del medio ambiente, para suavizar un pelín, lo ríspido y arisco que empezó el año, con ese titipuchal de muertos y ejecutados, que hubo entre las últimas horas del 2022 y las primeras del 2023.

No es por intrigar, pero para tal fin, don Cuitláhuac debió haber invitado a Sergio Rodríguez Cortés, el procurador del Medio Ambiente, quien como quiera da mas nota y se desenvuelve mejorcito, no que el pobre del señor Contreras sin discurso, sin oficio, ni beneficio, no hay ni como ayudarlo.

¡En fin! Que el gobernador García Jiménez, empezó su speech hablando de los casi inexistentes índices de violencia, que bajan mes con mes en el estado, incluso comparándonos con estamos más pequeños como Michoacan, que ocupan los primeros lugares en los índices de violencia en el país; la verdad que todo padrísimo con su discurso, hasta que se tuvo que abordar el asunto de los muertos en Poza Rica, los asesinatos de los ediles de Rafael Delgado, Omealca y Tezonapan, de los que dijo estarían relacionados y además, también abordó el tema de los presuntos nexos que sostendrían algunos alcaldes y miembros de sus cuerpos edilicios, con miembros de las bandas delincuenciales que operan en Veracruz.

La rueda de prensa estuvo larguísima, hablaron hasta de la vacuna cubana Abdala, que estaría aplicando en estos momentos en Veracruz, como parte de la campaña de refuerzo contra el COVID y de la cual el gobernador García Jiménez aseguró de acuerdo a sus científicos, que tiene una efectividad de poco mas del 92 por ciento.

El gobernador García Jiménez, se notaba de buen humor y todo transcurrió con cierta armonía…

Cosas de la vida y menudencias

Ayer luego del circo de pueblo dejado de la mano de Dios, en el que se habría convertido la sucesión de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue nombrada en la tercera ronda como Presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien como el Llanero Solitario llegó, luego del terrible faux pas de la ministra Yasmín Esquivel y su tesis plagiada, una cosa de tan mal gusto, que de haber llegado la señora Esquivel a la presidencia, hubiera sido el fin del poco prestigio que queda de la institución.

Lo celebro como mujer, ya que la ministra Piña Hernández, rompió ese techo de cristal del que alguna vez habló Marilyn Loden y que protegió durante tantos años a los ministros hombres.

La ministra Piña Hernández, tiene como especialidad el derecho constitucional, así que esperemos que desde allá, hagan respetar nuestra carta magna, además cuenta con una basta carrera al interior del Poder Judicial, cosa que resulta de sustantiva relevancia y tiene fama de ser una mujer firme y de convicciones.

La realidad que la llegada de una mujer preparada en lo académico, de convicciones firmes y que no haya sido producto del dedazo, representa una bocanada de aire fresco, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojalá que así vayan renovándose, todas las instituciones en el país.

Los y las mexicanas, estamos hartos de servidores públicos improvisados, ignorantes, que llegan a la función pública, producto del amiguismo. el nepotismo y el dedazo.

En fin mis chulos, ahí la llevamos, nos leemos mañana