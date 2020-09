‘La neta, no me dejé, así de sencillo’, señala #LordPizza

septiembre 29, 2020

México/Excélsior. Luego de ser exhibido en redes sociales como #LordPizza por golpear e insultar a trabajadores de Little Caesars debido a que no lo atendieron por no llevar cubrebocas, José Fernando Vallejo Cervantes di su versión de los hechos.

José Fernando argumentó: “También me pegaron, nomás que no se ve en el video, también un morro de ahí me pegó con la aplanadora; guacha –y mostró el puno de su mano–, guacha la cara”.

Sin embargo, en redes también exhibieron la discusión de #LordPizza con usuarios que le manifestaron su postura por lo acontecido en un local de Little Caesars en Chihuahua.