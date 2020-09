La nueva película de The Flash tendrá a Superman y quieren que sea Tom Welling

septiembre 16, 2020

EU/Debate. La primera película en solitario de «The Flash» es una de las fuertes promesas que tiene DC Comics para el universo cinematográfico. Recientemente se reveló que Ben Affleck regresaría a dar vida a Batman para que apareciera en el filme y ahora informan que Superman también tendrá una aparición especial y los fanáticos piden que sea interpretado por Tom Welling.

Cuando Ezra Miller, que da vida a Flash en «La Liga de la Justicia», se cruzó con un cameo sorpresa en la serie de «The Flash» del Arrowverse dejó claro que los multiuniversos pueden cruzarse, tanto las series de televisión como las películas de la pantalla grande pueden compartir personajes entre sí y por este motivo los fanáticos de DC piden un favor especial para la nueva producción.

De acuerdo con información del sitio We got this covered, fuentes cercanas al proyecto que prepara Andy Muschietti, revelan que Tom Welling, quien dio vida al Hombre de Acero y a Clark Kent en Smallville, podría regresar para ponerse el traje de Superman en un pequeño cameo de la nueva película.

El nuevo filme estará inspirado en Flashpoint e incluirá varias líneas de tiempo y realidades alternativas, por lo que no es nada inesperado si esto llega a pasar en la pantalla grande.

Eic Wallace, productor de la serie de The CW, ha expresado en más de una ocasión que desea un crossover entre el cine y la televisión, un paso totalmente inteligente de parte de Warner, que como siempre buscará competir contra el gran Universo Cinematográfico de Marvel, que también explorará realidades alternativas y líneas del tiempo paralelas en sus dos nuevos filmes.

Hasta ahora sólo se ha confirmado que Michael Keaton y Ben Affleck serán parte de The Flash con su propia versión de Batman y como ya se sabe, la película estará protagonizada por Ezra Miller, donde se reestructurará todo el DCEU.

La última aparición de Tom como el Hombre de Acero fue en el crossover del Arrowverse de CW Crisis en Tierras Infinitas, por lo que no sería nada difícil hacerlo participar como Superman en el nuevo proyecto de DC Comics.