La obligación moral en Fortín

octubre 15, 2020

Resulta que desde la región de las Altas Montañas, particularmente desde Fortín, llegan rumores del alcalde panista Antonio Mansur, dicen que el hombre está aplicando descuentos al personal de confianza, para completar su vaquita, para la construcción del edificio de la sede municipal del Partido Acción Nacional, al personal le dicen que es una obligación moral aportar un porcentaje de su salario, como si fueran de la Luz del Mambo o cosa parecida.



En esta administración en Fortín las obligaciones morales con Acción Nacional, entre los empleados de confianza del ayuntamiento, siempre se las han aplicado, solo que ahora con la crisis de terror que nos azota por la pandemia, se resiente mucho más el descuento, que se ejecuta independientemente de la convicción política del empleado, se paga como una membresía, ejerzas o no militancia en el PAN.



Los descuentos según me dijeron, se aplican a coordinaciones, jefaturas y direcciones, no se sabe si el cuerpo edilicio, o sea el alcalde y sus regidores, también cumplen con su obligación moral o los descuentos no aplican para ellos; ¡Es lo menos que podrían hacer!, siendo ellos los mas beneficiados, deberían ser los primeros en caerse con la obligación moral.



Lo raro de todo esto, es que no se ve el avance en la obra de la sede municipal panista, o sea que las cuentas no salen, ya que si sumamos la obligación moral que aportan los empleados del ayuntamiento, además de las prerrogativas, no son poca cosa y que han recibido mes con mes, ya que la Reforma Electoral de este año, no se ha reflejado aún en el financiamiento público, que han recibido los partidos políticos hasta esta fecha; la construcción que se ve hasta ahora, no avanza al mismo ritmo.

Por otro lado, el deseo del alcalde Mansur, de colocar como su sucesor a Omar Iván Moreno Morales, muy lamentable, ya que el proceso por el cual fue electo Moreno Morales, como dirigente municipal de su partido, fue irregular ya que ni él, ni su planilla, cumplieron con los requisitos de la convocatoria.



En fin traen un relajo en el ayuntamiento de Fortín a ver cómo les va con el ORFIS de doña Delia.



Cosas de la vida y menudencias



La Secretaría de Medio Ambiente de Rocío Pérez Bis, recaudó al rededor de 84 millones de pesos del Programa de Verificación Vehicular, esto durante el tercer trimestre del Ejercicio 2020, los recursos serán destinados a proyectos estratégicos de conservación ambiental; la meta a recaudar este año, serán 130 millones de pesos, que serán destinados a los mismos fines, así que corran a su centro de verificación más cercano y cumplamos con el medio ambiente.



La noche del pasado martes, fui testigo de la persecución que hubo a lo largo ancho de la avenida Ávila Camacho y que culminó en las calles de Pípila, entre unos delincuentes que habrían asaltado la tienda Elektra, que está casi en el centro de la ciudad y miembros de la Secretaría de Seguridad Pública; por ello celebro la detención de Luis Ángel “N”, Juan Manuel “N” y Édgar “N”, quienes con armas de fuego, minutos antes habrían perpetrado la tienda e intentado robar teléfonos celulares.



¡No bueno! un descaro la delincuencia, en pleno centro de la ciudad, ¿Dónde vamos a parar?, los delincuentes escaparon en una camioneta, en su camino dispararon en contra de la policía y chocaron con un taxi y finalmente uno de los delincuentes fue detenido en Pípila, entre calle Celaya y avenida 20 de Noviembre, mientras que otros dos, sobre la calle Manuel Doblado.



Ahí va Hugo Gutiérrez Maldonado, trabajando a ritmo vertiginoso, porque a ese mismo ritmo, ha escalado la violencia en nuestras calles veracruzanas.

Así las cosas mis hermosos, nos leemos mañana.



