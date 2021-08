La obra pública va a pasos agigantados: alcalde de Misantla

agosto 7, 2021

Arquímedes González/Misantla. De cara al cierre de la administración, el alcalde de este municipio de Misantla, Othón Hernández Candanedo dio a conocer que ya se encuentran en los trabajos de entrega recepción, por motivo de cambio administrativo, lo que, si refrendó que la obra pública que se planeó va a pasos agigantados, donde al final del día el que se beneficia de todo ellos es la misma población misanteca.

“Estamos preparando ya también de lo que será el cierre de esta administración, entrega recepción, nosotros trabajando en cada una de las áreas como debe ser, y sobre todo como te digo y lo he mencionado siempre, vamos a seguir trabajando y el recurso que hoy llega en esta administración, ha sido y seguirá siendo aplicado en obras prioritarias y sobre todo en la sobras y acciones que tanta falta hacían, no de 2 o 3 años, si no hacían falta desde hace muchos años, las obras actuales siguen y se entregarán en tiempo y forma para el beneficio de las y los misantecos”.

Agregó que el 100% de la obra pública, debe estar ejecutada en el mes de septiembre, pues sería en el mes de noviembre con fecha 5 que tome protesta de manera formal, como diputado local por el distrito de Misantla, lo que señala que no podría haber impedimento alguno, pues los trabajos planeados en el ejercicio de su administración han sido otorgados y los que faltan se concluirán en tiempo y forma.

“Vamos muy bien, vamos al día de hoy un avance del 90%, porque lo que queremos es hacer de terminar toda la obra pública en septiembre, lo que es octubre, noviembre y diciembre que sea todo para la parte administrativa, asilo planeamos y así lo estamos llevando hasta el día de hoy esa parte va en tiempo y forma”.

Al tocar el tema de las observaciones que realizara el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) que realizara a la administración de Misantla, en el ejercicio 2019, y se marca un hipotético daño patrimonial superior a los 20 millones de pesos, el alcalde apuntó que se justificara, que este ejercicio es bueno para que se de la transparencia que pide la población, no solo en la entidad sino en el municipio, para ello todos los ejercicios dijo que se han publicado en la página oficial del ayuntamiento sin embargo es necesario que la información fluya de manera necesaria.

«Se dio a conocer el dictamen que emite el ORFIS de acuerdo a la cuenta pública del 2019, nosotros tenemos unas observaciones que ascienden al monto de 20 millones de pesos, en el tema de las observaciones que tenemos, son observaciones meramente de carácter administrativo, lo que nos falta son dictámenes, que emite la CAEV y CONAGUA, en su mayoría son obras de pavimentaciones hidráulicas, y en que, en cada una de esas obras, lleva ya sea agua potable o drenaje sanitario, quiero comentarte que es una sola dependencia en este caso la CAEV y CONAGUA y dentro de esa dependencia una sola área que emite en su momento, tanto dictámenes como validaciones para este tipo de obras, debido a la carga de trabajo que tienen se van atrasando por el tema del año pasado de la pandemia y que nos ha venida a atrasar más”.

Agregó que cada una de las observaciones que se hicieron no son por pagos improcedentes o por pagos de volúmenes no ejecutados, o por precios alzados, obras cobradas y que no existan obras fantasmas.

“Las observaciones las hicieron por falta de documentos, pero esos dictámenes que faltaban ya los tenemos y las solvataciones están listas para ser entregadas, y se solventará cada peso que aparece como daño patrimonial, me siento tranquilo porque cuento con los elementos para realizar la solventación de las observaciones».

Aclaró que la cuenta pública 2018 ya está aprobada por el ORFIS y que la cuenta 2019 tendrá ese mismo destino.