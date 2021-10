La opacidad, genera pobreza: Loyo Helo; pide no generar estereotipos

octubre 15, 2021

Regina Montes/Xalapa. El aspirante a comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) Julián Loyo Helo, afirmó la opacidad genera pobreza, por lo que el acceso a la información es una herramienta de empoderamiento ciudadano y de responsabilidad pública.

Respecto a haber ocupado un cargo en el gobierno de Javier Duarte señalado por corrupción, dijo que se debe mirar “más allá y no generar estereotipos” pues se debe servir a la causa del estado y no de las personas o los partidos políticos.

Refirió que quienes tienen la vocación por el servicio público, “servimos apegados a principios y valores, lo que hay que trascender es el uso faccioso de estas nobles herramientas, hay que evitar que se conviertan esas herramientas, que estén al servicio de grupos específicos”.

En entrevista señaló que en los cargos que ha ocupado lo ha hecho sin partidizar su actuación, “no es una aspiración personal, en este momento nosotros nos despersonalizamos, perdemos nuestra identidad para asumirla como sujetos políticos que tienen que apegarse a los principios generales del Estado”.

Afirmó que la transparencia, la rendición de cuentas y los datos abiertos son herramientas fundamentales de la democracia para regular los procesos de corrupción y opacidad. “Que se dan porque las herramientas democráticas tienen que ejercitarse constantemente, le decía a los diputados, que la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas no se alcanzan de una vez y para siempre; es decir, ha habido avances en aspectos legales, formales, pero aun hay grandes retos y es ahí donde se puede generar incidencia para que se adopte la trasparencia y rendición de cuentas como un estilo de vida”.

Asimismo, consideró que todos los ciudadanos deberían hacer uso de esas herramientas no solo para cumplir con un requisito formal sino bajo un esquema siempre de rendir cuentas y estar informados, “porque la opacidad genera pobreza, en el sentido de que, si no hay transparencia en lo que un gobierno está decidiendo, imagínate el ciudadano no sabe en manos de quién está el destino de los bienes públicos”.

Se espera que sea el 18 de octubre cuando la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado haga la propuesta para que sea votada en pleno para lo que se requiere tres cuartas partes de los legisladores.