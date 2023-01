La película “Maquíllame otra vez” llega a las pantallas grandes este 9 de febrero

enero 16, 2023

¡Más gloss y menos drama! La temporada de estrenos nacionales arranca este 2023 con el estreno de la cinta “Maquíllame otra vez”. Se trata de la ópera prima del director chileno Guillermo Calderón bajo la producción de Fabula. Una comedia inteligente estelarizada por Paulina Gaitán, Regina Blandón e Ilse Salas que llegará a salas nacionales este jueves 9 de febrero bajo el sello de Cinépolis Distribución.

Alexandra reaparece en la vida de Ana y Rita para ofrecerles trabajo como maquillistas en una boda. Lo que ellas no saben es que Alexandra está pasando por una de sus ya conocidas crisis. Ana y Rita están en bancarrota y necesitan el dinero, por lo que la única salida será tratar de ayudar a Alexandra a resolver sus problemas, sin volverse locas en el intento.

Conflictos amorosos, amistades a prueba de lágrimas y una sola meta: lograr juntar dinero para la renta sin volverse locas en el intento. El ingenio de Guillermo Calderón se hace presente en este largometraje que pone a prueba la amistad de tres mujeres completamente diferentes. Así, el también escritor chileno, conocido por su trabajo como guionista en proyectos como El Club (2015), Neruda (2016) y Ema (2019), traza un nuevo rumbo en su carrera con “Maquíllame otra vez” al debutar en el género de comedia.

Al respecto, el director detalla: “Me encanta la idea de hacer una comedia, creo que en estos días es algo casi urgente. Pero en este caso la comedia se va a construir desde el drama, a partir de un grupo de amigas que tiene que reunirse luego de una larga separación para volver a trabajar juntas y luchan por salir adelante pero no pueden”.

Un proyecto lleno de primeras veces, pues al igual que en la dirección, esta película representa el primer proyecto cinematográfico realizado en México de la productora Fabula, una compañía fundada en Chile en el 2004 por los hermanos Pablo y Juan Dios Larrín, que ha llevado a la pantalla grande títulos como Jackie (2016), Spencer (2021) o Una mujer fantástica (2017).

“Estoy segura que será un gran proyecto porque parte de un gran guión y además va de la mano de un equipo extraordinario. Me siento honrada de trabajar con los Larraín; esa es una oportunidad que no se da todos los días” expresa Paulina Gaitán y Regina Blandón agrega “Ser parte de la ópera prima de Guillermo Calderón a quien admiro profundamente su trabajo, me parece increíble”.

Producción que es acompañada de un elenco en el que además del destacable trío protagonista conformado por Paulina Gaitán, Ilse Salas y Regina Blandón, cuenta con la participación de los talentos de Martha Claudia Moreno (La flor más bella, Huesera 2022), Eliza Sonrisas (activista e influencer), Tamara Vallarta (El comediante, 2021), Michelle Betancourt (Cosas imposibles, 2021), Fabrizio Santini (Fondeados, 2021), Mariana Villegas (El norte sobre el vacío, 2022) y Emmanuel Varela (El deseo de Ana, 2019).

“Maquíllame otra vez”, tuvo su premiere mundial en el pasado 20vo. Festival Internacional de Cine de Morelia y ahora llegará al público de manera comercial gracias el trabajo en conjunto de Fabula y Cinépolis Distribución.