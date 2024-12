La permanencia de Verónica Giadáns dependerá de la reforma a la Constitución: Carola

diciembre 11, 2024

Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro confirmó que una vez que se modifique la Constitución, en lo relativo al periodo y los requisitos para ser Fiscal General del Estado, se tendrá que lanzar una convocatoria para la selección del titular del órgano autónomo.

En entrevista previo a la sesión ordinaria, planteó que si bien no hay fecha para que se apruebe la reforma, se contempla que al modificar los requisitos y plazos legales para el nombramiento del Fiscal se haga una renovación en la titularidad.

El pasado lunes, Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas se reunieron con la gobernadora Rocío Nahle García, una de las exigencias de las madres buscadoras fue la destitución inmediata de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.

Las madres plantearon que Verónica Hernández Giadáns falló como funcionaria, como madre y como mujer, pues jamás tuvo la disposición para investigar y garantizar justicia a los familiares de desaparecidos.

En ese sentido, la diputada de Morena y presidenta de la Mesa Directiva, comentó que el proceso de modificación de la Constitución se aplaza al mes próximo, debido a que en este momento es prioritario el poder votar el presupuesto.

Comentó que una vez que se modifique la ley, se revisará la permanencia o no de Hernández Giadáns, eso dependerá si ella participa en el nuevo proceso de designación que llevarán tanto el Ejecutivo como el Legislativo.

“Va a depender de los términos en los que aprobemos esta reforma, pues porque lo siguiente sería una convocatoria. Ahorita nos estamos enfocando en el tema del presupuesto. Como tal no hay una riña ahí con la fiscal, el tema de la reforma obedece a considerar que como el periodo está tal cual ahora, no parece que sea adecuado, más allá si es o no es la compañera.

“Tiene que ver pues más bien con regular. O sea, que un fiscal permanezca nueve años, o sea, es un sexenio y medio. En nuestra opinión, no debería ser así «, planteó Viveros Cházaro.