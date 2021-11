La política en rosa

noviembre 30, 2021

Elio y su vaquita de 900 millones

Ayer tocó el turno de rendir cuentas, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ante la Comisión Permanente de Comunicaciones en la LXVI Legislatura, que está integrada por los diputados Marco Antonio Martínez Amador, Fernando Arteaga Aponte y José Magdaleno Rosales Torres, presidente, secretario y vocal.

Todos llegaron muy acicalados, pero nadie como el subsecretario Fernando Elías, quien enfundado en sus mejores galas, opacó al titular de la dependencia Elio Hernández Gutiérrez, quien dijo que en Veracruz se ha destinado a la infraestructura carretera, una inversión mayor a los 2 mil 300 millones de pesos y que han sido distribuidos de la siguiente forma: más de mil 120 millones de pesos, para 152 obras de infraestructura básica y casi 14.5 millones de pesos en obras de telecomunicaciones, que mejoran la calidad de vida de las familias veracruzanas.

En su speech el funcionario cuatroteista, señaló que el gobierno que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, enfoca sus esfuerzo en “infraestructura incluyente”, que contribuya a incrementar la capacidad productiva de la entidad y la cobertura de los servicios básicos, ¡Ándale pues! Lo que sea que infraestructura incluyente signifique.

Luego se fue como hilo de media, hablando del presupuesto asignado y que posteriormente fue modificado, para finalmente quedar en 4 mil 420 millones de pesos, del cual se han destinado 3 mil 498 millones a la contratación de 300 obras, 13.47 millones a supervisiones, estudios y proyectos, ademas de 908 millones de morlacos, que están por contratar y ahí fue donde la marrana torció el rabo, ya que dijo que estos, serán ejercidos en el 2022 y no dejó en claro, lo que para muchos es claramente un subejercicio, ya que se enredó en un juego de palabras del cual, ni el mismo supo salir.

Primero dijo que de los 900 millones, 400 de ellos pertenecen a fondos federales, por lo cual, buscarán comprometerlos mediante contratos, antes del 31 de diciembre del presente año, así que Constructor, Constructora querida, ¡Ahora es cuándo! Caigan en parvada por la SIOP, ya que según don Elio, las reglas de operación de esos fondos federales, permitirían gastarlos antes de marzo del siguiente año, ¡Es lo bueno!.

Luego dijo, que ya las obras están pedidas y dadas, es decir Constructor, Constructora querida, no pierda su tiempo, sin embargo las empresas que pidieron y les dieron, si no acaban no les pagan, por ello don Elio no le ve problema al subejercicio, esperemos que doña Mercedes Santoyo, tampoco se lo vea, ella que es química, que estudie la composición de la materia.

Dijo además que los 500 millones restantes, proceden de un crédito estatal, o sea que esos millones están ahí pa’ cuando se ofrezcan, ya que se podrán gastar a lo largo del 2022, ¿Cómo? Se solicitó un crédito sin etiqueta, sin destino o ¿Cómo fue?… No lo sé Rick…

Lo mejor de toda la comparecencia, fue cuando dijo que en la Tesorería lo tratan como a la Bartola, ya que el dinerito, no le llega a “Manos llenas” ahí se lo van mandando, según él, así es como sucede en todos los estados; ahora que fue al final cuando él mismo se superó, ya que pese al subejercicio, que según él no lo es en este momento, le pidió a los legisladores aumento presupuestal.

Pues bueno como diría mi abuela ¡Mujer que no gasta, hombre que no se supera! Así que pedir no empobrece, dar es lo que aniquila, pensará el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Pues muy bien mis hermosos, ¿Cómo ven? Se nota o no, que la SIOP está trabajando, nos leemos mañana.

