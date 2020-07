La realidad que conocíamos antes de Marzo no volverá en mucho tiempo: Cisneros

julio 28, 2020

Redacción/Xalapa.- Eric Cisneros Burgos, secretario de gobernación del Estado platicó para En Contacto sobre su recuperación tras ser diagnosticado con Covid-19.

“Estamos todavía siguiendo las indicaciones que nos han instruido los médicos y hemos estado con esa atención y por supuesto también muy atentos con nuestros colaboradores dando seguimiento a las labores de gobierno”, manifestó.

El funcionario aseguró que el trabajo no se ha detenido ni un momento a pesar de su estado de salud, “todo está funcionando, hemos estado en algunas reuniones por videoconferencia y hemos estado muy atentos de la secretaría”.

Explicó que primero empezó a sentir que le faltaba el aire y tuvo que hospitalizarse al tener afectación en el 40 por ciento de los pulmones, pero por fortuna nunca fue entubado, solo recibió oxígeno, “Me ayudó el estar sano y haber hecho deporte desde muy pequeño”, explicó y comentó que el jueves o viernes le realizarán otra prueba para conocer su estatus, pero afirmó que ya se encuentra muy bien de salud.

Por otro lado dijo que el único objetivo del gobierno actual es regresar la tranquilidad a todos los veracruzanos y poco a poco se va viendo, “vamos cerrando todos juntos la pinza… el mensaje que estamos dando es que aquí en este gobierno no hay complicidad para nadie y hay justicia para todos”.

Finalmente, reiteró a los veracruzanos que el coronavirus es una enfermedad muy delicada y grave si no se atiende y lo mejor es la prevención “el aire es gratuito, sin embargo no lo puedes obtener con esta enfermedad… por eso lo mejor es mantenerte en prevención… en la medida que vayamos bajando los contagios podremos volver a una nueva normalidad… la realidad que conocíamos antes de Marzo no volverá en mucho tiempo, por eso hay que aceptar nuestra nueva realidad”.

“Hago un amplio reconocimiento a los médicos veracruzanos por su extraordinaria labor… son los héroes de estos tiempos”, concuyó.