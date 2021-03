La reveladora entrevista de Meghan Markle y Harry para Oprah

Redacción/Al MomentoMX. Meghan Markle y el príncipe Harry abrieron una inusual puerta a la vida dentro de la familia real británica en una íntima conversación de dos horas con la famosa presentadora Oprah Winfrey.

La esperada entrevista de los duques de Sussex con Oprah profundizó en la relación de estos con otros miembros de la realeza, el racismo y el desgaste sufrido en su salud mental.

La pareja que decidió abandonar toda responsabilidad real, viviendo como matrimonio independiente de la economía de la Corona, confirmó que la vida de realeza trajo problemas, especialmente en la parte emocional y mental de Meghan.

Uno de los momentos más dramáticos de la entrevista fue cuando la periodista le preguntó a la duquesa de Sussex sobre algunas declaraciones que había hecho en las que describía su etapa como miembro de la realeza en Reino Unido como algo casi imposible de “sobrevivir”.

“Simplemente ya no quería seguir viva”, respondió Markle, que añadió que se sintió “avergonzada” de confesárselo al príncipe Harry por las grandes “pérdidas que ha sufrido”.

“Estaba avergonzada de admitir lo que me pasaba y, al mismo tiempo, avergonzada de tener que decírselo a Harry por lo mucho que él había sufrido. Pero sabía que si no lo contaba, lo haría. Simplemente no quería estar viva”, explica.

Pidió ayuda a Buckingham y les propuso apartarse durante un tiempo, le dijeron que estaban con ella pero se la negaron porque “no sería bueno para la familia real” y sobre todo porque esto podría armar un enorme escándalo.

Markle habló también sobre la pérdida de libertad: “Cuando me uní a la familia, esa fue la última vez hasta que nos marchamos en que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir, mis llaves… todo hay que entregarlo”.

De esta manera, Meghan Markle se describió casi como una prisionera en su propio palacio tras consumar su matrimonio.

En medio de la fuerte presión mediática, la duquesa de Sussex explicó que limitaron sus actividades y no pudo salir de casa en meses, lo que le llevó a sentir una profunda soledad.

El príncipe Harry, por su parte, explicó que no tenía “ni idea de qué hacer” y que él mismo acabó “en un lugar muy oscuro”.

Después de este episodio decidieron apartarse de sus roles, en marzo de 2020, y marcharse del país, tras denunciar la discriminación, mentiras y persecución de los tabloides británicos.

Para empezar, Meghan se convirtió en el siguiente modelo a seguir de la realeza por su personalidad y glamour y los tabloides publicaron artículos entusiastas sobre ella.

Muchos vieron en ella un nuevo amanecer: parecía significar que la Familia Real podría ser inclusiva y representativa, no solo porque ella es mestiza, sino porque es estadounidense y está divorciada.

Pero incluso antes de su compromiso, ya hubo indicios de que Meghan se estaba convirtiendo en un objetivo de la prensa sensacionalista. Y cuando el príncipe Harry confirmó la relación por primera vez a finales de 2016, hubo duras críticas a algunos medios por someter a la novia del príncipe a “una ola de abuso y acoso”.

De la declaración del príncipe Harry quedó claro que no toleraría tales ataques contra Meghan.

Cuando la pareja finalmente se apartó de la vida de la realeza, él dijo que era para protegerse del ambiente “tóxico” creado en el Reino Unido por la prensa.

Oprah Winfrey y Meghan Markle también hablaron de la decisión de la familia real de no conceder el título de príncipe a Archie, su primogénito, ni la seguridad oficial que conlleva.

La duquesa de Sussex aseguró que hubo conversaciones de miembros de la familia sobre lo oscura que sería la piel del bebé cuando naciera: “sobre qué significaría o cómo se vería”.

Oprah Winfrey cuestionó si hubo preocupaciones de que su hijo fuera “demasiado moreno” y eso fuera un problema, Markle respondió: “Si esa es la deducción que estás haciendo, creo que es bastante adecuada”.

Según Markle, estos comentarios surgieron de una conversación entre miembros de la familia real británica y el príncipe Harry.

Harry rechazó ofrecer más detalles: “Es algo que nunca voy a compartir públicamente”.

“En su momento, fue raro, me quedé un poco impactado”, señaló, añadiendo que esa conversación tuvo lugar “justo al principio” de su relación.

El príncipe Harry también dijo que le había dolido que nadie de su familia condenara la cobertura mediática racista sobre ellos.

La relación personal entre los duques de Sussex y otros miembros de la realeza británica también salió a colación, y en ese punto fue en el que el príncipe Harry comentó que su padre, el príncipe de Gales y heredero al trono, dejó de atenderle el teléfono en medio de la crisis.

Cuando Oprah Winfrey le preguntó sobre su hermano, el Príncipe William, Harry mencionó “él es mi hermano, hemos pasado por un infierno juntos, quiero decir que tenemos una experiencia compartida. Pero estamos en caminos diferentes ”, explicó el duque.

Harry declaró que“La relación es distante en este momento. Pero el tiempo cura todas las cosas. Ojalá”.

El hijo de Lady Di aseguró que tiene “muy buena relación” con su abuela, la reina Isabel, con quien ha hablado más el último año que en años anteriores, incluidas videollamadas con Archie.

Markle también alabó a la reina y contó que le dio algunas joyas para el primer compromiso conjunto de la pareja.

La periodista también preguntó a Meghan Markle por su relación con la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tras los rumores de que Meghan hizo llorar a Kate por un desacuerdo en torno a unos vestidos de flores de la boda de Harry y Meghan.

La duquesa de Sussex dijo que en realidad lo que ocurrió fue “lo contrario” y que Kate se disculpó posteriormente y le llevó flores para enmendarlo.

“No cuento esto sobre Kate para hablar mal de ella”, precisó Meghan, que dijo que Kate es “una buena persona” a quien le gustaría que la historia fuera corregida.

Según Meghan, todo comenzó cuando Kate se molestó por algo relacionado con los vestidos que las hijas del Príncipe William iban a usar en su boda con Harry, a partir de ahí las cosas se salieron de control.

“Me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos. No hubo un enfrentamiento, y no creo que sea justo para ella entrar en los detalles de eso porque se ha disculpado y la he perdonado. Lo que fue difícil de superar fue que me culparan de algo que no sólo no hice, sino que me pasó a mí y que la gente que formó parte de mi boda fuera con mi equipo de comunicación, diciendo: sé que esto no pasó.”