La situación es muy grave; no se debió dar fin a cuarentena: Dra de la UNAM

junio 8, 2020

Redacción/Xalapa.- La doctora egresada de Harvard, Laurie Anne Ximénez Fyvie platicó en exclusiva para En Contacto sobre la situación que está viviendo el país frente a la pandemia del Coronavirus.

“La situación es grave, no hay que pintarlo de rosa ni tratar de revestirlo bonito, hay que decir las cosas con la mayor claridad posible para que la gente entienda… fue un error muy grave terminar con la jornada de sana distancia”, declaró la jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM.

“La estrategia que han hecho las autoridades ha resultado más costosa tanto en dinero como en vidas… el gobierno pensó que debía dejar a la gente infectarse y con esto adquirieran inmunidad… es la más absurda y equivocada estrategia”, reclamó.

“Gatell pensó que sería muy similar a la influenza con índices de letalidad bajo pero no fue así, es al contrario, tiene un índice alto y afecta a una proporción mucho más amplia de la población y lo peor es que solo una proporción muy pequeña de los infectados adquirieron inmunidad”.

La egresada de Harvard descalificó por completo la estrategia nacional de salud y refirió que debieron ser mucho más estrictos; “Todo el mundo quédese en casa, hacer todos medidas preventivas, uso obligatorio de cubrebocas desde el principio, además del cuidado general para no contagiarse ni contagiar a otros”, dijo. “Las medidas tomadas no ayudan a controlar, lo único que hacen es desacelerar el contagio y esto solo lleva a la ruina económica del país y no evitan que el virus se siga esparciendo”.

Destacó cómo en otros países se ha logrado “domar” con éxito la pandemia y México en lugar de imitarlos optó por sus propias medidas; “Todos los países que re aperturan su economía lo hacen en un momento donde sus curvas ya están muy abajo… mientras ellos hacían las medidas de quedarse en casa los gobiernos hacían esfuerzos titánicos por detener la cadena de contagios… el error más grande en México es que solo confió en que la gente se quedara encerrada y no hizo medidas de contención, como rastrear cada caso, hacer pruebas a todos los posibles casos, aislarlos en cuarentena selectiva, lo cual permite cortar las cadenas de transmisión”.

Criticó que el gobierno solo se haya enfocado en la capacidad hospitalaria y no en atacar el virus. “Las curvas epidemiológicas no son un acto de fé, se debe tomar acción, acciones contundentes”.

Finalmente criticó al Doctor Gattel a quien dejó de considerar un científico para verlo como un político, pues el error más grande es no contemplar a los asintomáticos, “los países que han podido controlarla ha sido gracias al esfuerzo de detectar incluso a los asintomáticos… y son esos quienes más esparcen la infección; decir que ellos no son problema se lo saco de la manga porque es algo tajantemente falso… El gobierno debe dejar de ser espectador de la catástrofe; las conferencias de prensa deberían comenzar siempre con la frase “esto es lo que vamos a hacer”, refirió.

“Es una aberración no hacer pruebas a quienes solo tengan síntomas leves”, finalizó la doctora.