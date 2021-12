La tercera entrega de Venom ya se encuentra en desarrollo

diciembre 7, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Luego del final de Venom: Let There Be Carnage era inevitable que el universo cinematográfico del simbionte siguiera adelante. Ahora, la productora de Spider-Man, Amy Pascal, finalmente ha confirmado que Venom 3 ya se encuentra en desarrollo.

En una entrevista para el medio Collider la productora involucrada en prácticamente todos los proyectos que tiene que ver con Spider-Man respondió a la pregunta sobre los planes a futuro para una tercera película protagonizada por Venom.

“Estamos en las etapas de planificación en este momento”, reveló Pascal, “pero en los que estamos enfocados por ahora es en lograr que todos vengan y vean No Way Home”, agregó.

Por ahora se desconoce cómo será esta tercera película considerando que al final de Let There Be Carnage el simbionte y Eddie Brock se trasladaron al UCM. Sin embargo, Andy Serkis, el director de la segunda película de Venom ya comentó que le gustaría comandar la próxima entrega de esta saga.

Con un presupuesto de $100 millones de dólares, la segunda película de Venom logró recaudar en taquilla más de $850 millones, por lo que Sony Pictures no perderá la oportunidad de seguir explotando a este personajes en la gran pantalla.