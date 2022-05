La violencia, desapariciones y feminicidios siguen descontrolados en Veracruz : Julen Rementería

mayo 26, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- El Senador de la República, Julen Rementería del Puerto, lamentó el caso de Viridiana Moreno Vázquez y se sumó al llamado de todos los veracruzanos que exigen al gobierno estatal un alto a las desapariciones y feminicidios.

Dijo que la Fiscalía General del Estado debe dar la cara ante la incompetencia y la alta incidencia de violencia y esclarecer la desaparición de la la joven de 31 años que salió a una entrevista de trabajado y no regresó.

“Veracruz no puede ser tierra fértil para desaparecer y ocultar en las entrañas de una fosa a nadie hombre, mujer e incluso niños, no es posible que en la entidad ninguna niña, joven o mujer se sienta segura de salir a las calles, es indignante (…) es intolerable ver tanta inacción, pasividad, indolencia y mentiras, cuando días antes el gobernador Cuitláhuac García se atrevió a decir que la joven no estaba desaparecida, sino resguardada; culpó para no variar a los medios, pero la noche de este martes los padres de Viridiana reconocieron los restos que al parecer tenían días en la fiscalía”, dijo.

Recordó que la cifra oficial de desaparecidos en Veracruz es de 5 mil 736, lo que ubica al estado en el quinto lugar nacional, sin embargo los colectivos de búsqueda de personas estiman que al menos 20 mil personas más se encuentran desaparecidos, pero no han sido denunciados.

En lo que va de este año, van 160 mujeres y niñas han desaparecidas; de enero a abril se perpetraron 31 feminicidios y únicamente hay 10 carpetas de investigación en el estado, que suman a los más de 300 feminicidios lo que va de la administración actual.