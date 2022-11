‘Lady Chichén Itzá‘ sube y baila en la pirámide de Kukulkán

noviembre 21, 2022



Una mujer subió las 92 escalinatas de El Castillo, la pirámide principal de la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, y estando en la cima bailó causando la ira de los turistas ahí presentes, quienes lo consideraron una falta de respeto total. Ahora, la apodan como ‘Lady Chichén Itzá’.

⇒ En redes sociales comenzó a viralizarse el video de este incidente, que fue catalogado como una falta de respeto.

De acuerdo con lo mostrado en el video, la mujer subió a las escalinatas, sin importar que hubiera señalamientos específicos para no hacerlos. Incluso, no importó que recibiera gritos de los presentes, quienes se mostraron estupefactos ante la acción y no dudaron en gritarle.

Como era de esperarse, las autoridades bajaron a la ahora ‘lady Chichén Itzá’. Al descender, varios presentes comenzaron a lanzarle insultos y rociarle bebidas. “Fuera de aquí”, “Pen…”; “donde está namor cuando se necesita jaja”; “Sacrificio”, se escucha decir a las personas.

En redes sociales dejaron entrever que se debe tratar de un caso clínico que merece ayuda sicológica, pero lo que le espera a esta mujer es algo similar a lo que sucedió a otra osada aventurera, quien en 2021 realizó el mismo ascenso prohibido, y quien recibió una “sanción administrativa”.

⇒ De acuerdo con el Instituto de Antropología e Historia (INAH), la mujer recibió una sanción administrativa, misma que esta establecida en la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos.