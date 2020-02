Lady Gaga estrena su nuevo éxito Stupid Love

febrero 28, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Y como lo prometido es deuda, Lady Gaga estrenó, este viernes 28 de febrero en punto de las 00:00 horas, el sencillo ‘Stupid Love’ que al parecer formará parte de su disco Chromatica, el cual saldrá a la luz, luego de tres años.

Stupid Love es la primera canción original que la cantante de 33 años publica -exceptuando las composiciones para la película A Star is Born- desde su álbum intimista Joanne, de 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzará Artpop en 2013, tras éxitos como Poker Face o Born This Way.

En este clip vemos a Gaga en un ambiente entre futurista y apocalíptico, con una estética colorida en la que aparece como la líder de una colorida tribu en medio del desierto, que como lo indica la leyenda del inicio, luchan por “Chromatica”.

“El mundo se pudre en conflictos. Muchas tribus pelean por el dominio. Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los ‘punks’ de la amabilidad luchan por ‘Chromatica’”.

En los últimos años, Lady Gaga decidió incursionar y triunfar en el mundo de la actuación con su participación en la serie “American Horror Story” y su papel protagonista en “A Star is Born”, al lado de Bradley Cooper.

La actriz se hizo acreedora a nominaciones de la Academia como Mejor Actriz, fue ganadora de un Globo de Oro por la misma categoría y compuso una de las bandas sonoras más exitosas de la década.