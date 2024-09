Lady Gaga lanzará el primer sencillo de su nuevo álbum en octubre

septiembre 7, 2024

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Gaga, que llegó a Venecia el fin de semana antes del estreno de “Joker :Folie et Deux”, adelantó la noticia en una nueva publicación de Instagram. Publicó una foto de su agenda en Venecia para la semana. Para octubre, Gaga marcó “XX October: LG7 first single”, lo que probablemente significa que el álbum se lanzará a fines de este año o principios de 2025.

De acuerdo con Variety, la nueva canción sigue a su reciente sencillo sorpresa con Bruno Mars , “Die With a Smile”.

Si bien ha surgido poca información sobre su nuevo álbum, Gaga ha estado trabajando arduamente en el álbum durante varios meses y ha publicado numerosas publicaciones de ella en el estudio.

Un representante de Gaga le dijo a Variety que “Die With a Smile” no se incluirá en el nuevo álbum, pero Gaga dijo en los materiales de prensa que acompañaban a la canción: “Estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche, después de un largo día, me pidió que fuera a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando. Era alrededor de la medianoche cuando llegué y me quedé atónita cuando escuché lo que había comenzado a hacer. Nos quedamos despiertos toda la noche y terminamos de escribir y grabar la canción”.

Parece probable que el compositor y productor ganador del Grammy Andrew Watt, que comenzó como productor pop pero se inclinó fuertemente hacia el rock, produciendo “Hackney Diamonds” de los Rolling Stones el año pasado, así como proyectos con Elton John, Ozzy Osbourne y otros, también esté involucrado: también publicó en las redes sociales sobre la canción de Gaga / Bruno el jueves. Además, circuló una foto el otoño pasado de ella en el estudio con su colaborador de larga data Bloodpop y el productor vocal / ingeniero Benjamin Rice.

En el estreno de la película “Chromatica Ball”, Gaga dijo: “He escrito tantas canciones y he producido tantas canciones”. Añadió: “No se parece a nada que haya hecho antes”. Gaga insinuó que le gustaba romper con los géneros y disfrutaba explorando la música. “Hay algo realmente hermoso en saber que te amarán sin importar lo que hagas”.