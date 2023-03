Lady Gaga no presentará su canción ‘Hold My Hand’ en los Oscar 2023

Lady Gaga no presentará su canción ‘Hold My Hand’ en los Oscar 2023

marzo 9, 2023

A unos cuantos días de celebrarse la 95ª entrega de los Oscar, se ha confirmado que Lady Gaga no hará acto de presencia en la gala para cantar Hold My Hand, canción original de Top Gun: Maverick.

El productor ejecutivo y showrunner de los Oscar, Glenn Weiss, cortó las esperanzas de los fanáticos de Gaga cuando confirmó que la artista ganadora del Oscar y del Grammy, quien está nominada este año por su poderosa balada Hold My Hand, no subirá el escenario para cantar la canción.

En un enlace de Zoom con periodistas de entretenimiento, Weiss explicó que los artistas que interpretan las canciones originales nominadas al Oscar de este año fueron invitados a actuar, pero Gaga no podrá hacerlo.

“Invitamos a los cinco nominados de este año a la Mejor Canción. Los otros cuatro nominados han sido confirmados para el programa. Tenemos una buena relación con Lady Gaga, pero ella está filmando una película. No parecía posible que pudiera tener una actuación del calibre al que estamos acostumbrados de ella y al que ella está acostumbrada, por lo que no actuará en la gala”, señaló Glenn.

Sin embargo, no está claro si la artista asistirá a la entrega de los Oscar, que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Previamente, Lady Gaga se ha presentado durante la ceremonia televisada internacionalmente tres veces.

El gran atractivo de la noche será la actuación de Rihanna interpretando Lift me up en la que será su segunda aparición en escenarios en los últimos 8 años. Además de la de Barbados también sonará Applause de Sofia Carson y Diane Warren; This is a life de Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux; y Naatu Naatu de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava. La estrella del rock Lenny Kravitz también actuará durante el segmento In Memoriam.