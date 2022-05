Lamenta Iglesia Católica que SCJN avale abortos por violación en menores de edad en todo el país

mayo 29, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes lamentó que el pasado 24 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararán constitucional la NOM -046 en donde se permite el aborto en caso de violaciones en menores de 12 a 17 años, sin la necesidad de una denuncia de por medio y sin la autorización de los padres de familia.

En el comunicado de este domingo, el sacerdote católico recordó que fueron dos controversias de inconstitucionalidad iniciada en los estado de Aguascalientes y Baja California que acusaban que se invadían las competencias de los estados en materia penal en esos temas y atentaban contra la patria potestad de los padres de familia y por lo mismo debía declararse inconstitucional.

Con la decisión de la Corte “ahora todos los hospitales públicos del país están autorizados para practicar abortos en niñas y jóvenes de 12 a 17 años, previa solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, de la persona afectada de que el embarazo es producto de una violación”.

Es decir, no se requiere ni de denuncia ni del consentimiento de los padres de familia para efectuar el procedimiento del aborto a la niña/joven menor de edad, lo que genera graves consecuencias.

“Facilitar el aborto y hasta promoverlo en esos casos, sin el conocimiento y el consentimiento de los padres es también una invasión y atentado en contra de la patria potestad. Con esta resolución la Corte pasa sobre el derecho a la vida de un inocente, justifica una salida fácil a un problema difícil, no resuelve el problema de raíz e incluso da pie para que sigan cometiéndose más abusos”.

Suazo Reyes consideró que con esta resolución no se denuncia ni se persigue al violador, no existe una denuncia y el que cometió el abuso, que puede ser un familiar, un vecino o un conocido de la misma familia, podría seguir delinquiendo pues no recibe ninguna sanción.

“El problema de fondo de la violación no se resuelve sino incluso, con esta resolución de la SCJN,hasta se puede incrementar ya que el victimario puede seguir operando de la misma manera. Tan grave es esta determinación que pudiera ser que sea el mismo victimario quien empuje a una menor de edad para salir de su problema”.

Señaló que el aborto provocado es un asesinato que no resuelve los problemas que sufre una menor de edad que fue violentada sino sólo los incrementa, no borra la maternidad en una mujer embarazada solo la convierte en madre de un hijo asesinado por ella misma.

“La justificación de que no se necesita una denuncia y que basta una declaración porque supuestamente no se quiere revictimizar a una persona es en realidad una falacia. Pues el objetivo de presentar una denuncia no es para revictimizar a una persona haciendo más grande y pesado su dolor, sino para iniciar una investigación y perseguir un delito”.