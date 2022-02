Lamenta Remetería que SCJN haya avalado pregunta sobre la Revocación de Mandato

febrero 1, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El tema de salud y mantener a la Guardia Nacional como entidad con mando civil y adscrito a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), serán los temas que esencialmente impulsarán en este nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República.

Así lo indicó este martes el líder de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional en la Cámara Alta, Julem Rementeria del Puerto, quien precisó que dentro de estas está la iniciativa de crear una comisión especial para investigar las supuesta ineficiencia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, a quien culpa de los más de 300 mil muertos por la pandemia COVID.

También manifestó su desencanto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual esta mañana avaló la pregunta de la Consulta de Revocación de Mandato, misma que incluye al final el que “continúe el presidente de la República lo que resta de su administración” hasta 2024.

Finalmente y en este tema, el legislador blanquiazul insistió en que la petición del

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que los legisladores de Morena acuda a sus distritos a motivar el voto a la Consulta es un acto en el que no deben intervenir al pedirles que “se retiren de cosas que no les tocan, así como que reconozcan que la verdadera división de poderes que antes pedían ahora no lo están cumpliendo, eso es lo que debería de preocuparles”. Reiteró.