Langley, Canadá, en alerta por tiroteos; se reportan ‘varias víctimas’

Redacción/Al Momento. La Real Policía Montada de Canadá alertó este lunes de una serie de tiroteos producidos en Langley, en el área metropolitana de Vancouver, que ha dejado “varias víctimas“. Las autoridades aún no han confirmado el número exacto de heridos o si hubo muertos.

La presencia de una brigada de homicidios en el lugar de los hechos, reportada por la cadena pública CBC News, indicaba a primera hora que había al menos un muerto. Se habla que todas las víctimas eran personas sin hogar; además, la Policía cree que el ataque estaba planificado.

⇒ La Policía canadiense dijo que la mayoría de los disparos fueron en el centro de Langley y que había otro reporte de tiroteo en la localidad vecina de Langley Township.

Ante ello, se emitió una alerta de teléfono celular a los vecinos, alrededor de las 6:30 horas del lunes, para pedirles que evitaran el área: “Múltiples escenas de tiroteo en el centro de la ciudad de Langley con un incidente en el municipio de Langley que involucra a varias víctimas“.

"Civil Emergency" alert has been issued by BC RCMP for Langley Downtown Core, BC. Please remain alert and out of the area. #alertready. pic.twitter.com/YQBCqVGGIw